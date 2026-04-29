Un operativo preventivo en San Carlos permitió detener a 8 personas

En las últimas horas, la Policía de Mendoza desplegó operativos preventivos en distintos puntos del departamento de San Carlos, con patrullajes dinámicos, puestos fijos y controles vehiculares en sectores estratégicos.

Las maniobras fueron coordinadas por la Jefatura Departamental y contaron con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de las comisarías 18 y 41. A este esquema se sumó el patrullaje aéreo a cargo de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), como herramienta de apoyo para ampliar la cobertura y supervisión.

Durante los procedimientos se identificó a 296 personas mediante sistemas biométricos y verificación de antecedentes. Como resultado, 8 personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

En paralelo, se controlaron 57 automóviles, 14 motocicletas y 3 colectivos. Asimismo, se labraron 8 actas por infracciones a la Ley de Tránsito.