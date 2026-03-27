Un nuevo testimonio complicó a Adorni en la causa por su viaje a Punta del Este

El jefe de Gabinete Manuel Adorni vive días convulsos. Envuelto en la polémica por el viaje que realizó con su familia a Punta del Este, este viernes la causa que investiga el hecho sumó un nuevo capítulo que complica al funcionario.

La investigación judicial encabezada por el juez Ariel Lijo sumó la declaración de Vanessa Tosi, secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, quien se presentó en los tribunales de Comodoro Py y reconstruyó las gestiones comerciales para concretar el viaje. Según su testimonio, fue contactada por Marcelo Grandío -periodista de la TV Pública cercano a Adorni-para solicitar una cotización con el objetivo de invitar a una familia. Según su relato, luego tomaría conocimiento de que los pasajeros eran allegados a al jefe de Gabienete.

De acuerdo a la declaración, en un primer momento Grandío pidió que no se emitiera factura por los vuelos, aunque posteriormente se acordó facturar únicamente el tramo de ida a nombre de una firma. La testigo aportó chats en los que se detallaban estas condiciones y señaló que también se le solicitó vender asientos en el tramo de regreso, que volvía vacío, para reducir costos.

En ese marco, logró comercializar tres pasajes -dos en el vuelo de regreso y uno en el tramo de ida-, lo que permitió descontar unos 1.800 dólares del costo total del viaje, que finalmente se redujo a 3.000 dólares.

Respecto del pago, la mujer indicó que tras reclamar la deuda pendiente, fue contactada por personas vinculadas a Grandío para coordinar la entrega de dinero en efectivo. Según relató, un hombre le entregó un sobre con el monto acordado en persona, luego de intercambios por WhatsApp.

Algo que llamó la atención fue que la mujer afirmó que tras la difusión pública del caso, recibió reiterados llamados y mensajes de Grandío, que decidió no responder, y aportó una carta documento en la que el entorno del periodista desconocía una factura emitida y solicitaba la emisión de una nota de crédito. Incluso, mientras Tosi declaraba ante la Justicia, el periodista intentó comunicarse con ella.

De este modo, este testimonio se suma al del piloto del vuelo, que había declarado ante Lijo que el servicio había sido pagado por Grandío.

Cabe resaltar que la causa busca determinar quién financió efectivamente el vuelo para establecer si exisitió un esquema de dádivas que involucre a Adorni.