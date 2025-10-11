Search
Un nuevo Polo Educativo y Tecnológico para el Sur: formación para jóvenes y adultos

El Ministerio de Educación y la Fundación Tassaroli han establecido un acuerdo para financiar y poner en marcha un proyecto que ampliará las posibilidades de capacitación con el fin de mejorar la empleabilidad.

El Gobierno avanza con esta iniciativa en San Rafael, ampliando el Centro de Formación Profesional y Polo Tecnológico Carlos José Tassaroli. Tadeo García Zalazar confirmó la financiación del anteproyecto junto a Antonella Tassarolli, representante de la fundación.

Foto: cortesía prensa DGE

Esta colaboración público-privada busca fortalecer la enseñanza técnica en todos los niveles. Los programas de estudio contarán con aprobación oficial de la Dirección General de Escuelas (DGE) e incluirán actividades vinculadas a la investigación, innovación y desarrollo.

García Zalazar destacó que la educación integral es clave para el desarrollo personal y profesional, la inserción laboral y el impulso de procesos productivos. En ese sentido, recalcó: “la formación profesional es una herramienta fundamental para que trabajadoras y trabajadores mejoren su empleabilidad”.

El terreno destinado para este proyecto fue cedido por el municipio de San Rafael a la fundación, con el propósito de crear un Polo Científico, Tecnológico y de Formación.

El nuevo espacio se ubicará en el Parque Norte de San Rafael, sobre un predio de 9 hectáreas donadas por la comuna. La idea es transformarlo en un instituto técnico orientado a la formación profesional en sectores clave como metalmecánica, minería, energía, hidrocarburos y agroindustria.

Los jóvenes y adultos podrán acceder a:

  • Formación para operarios técnicos calificados
  • Capacitación en tecnologías asociadas a la Industria 4.0
  • Servicios tecnológicos (ensayos de materiales, control de calidad)
  • Un hub de innovación que apoye la incubación de emprendimientos

La infraestructura contemplará talleres, aulas, laboratorios y áreas de coworking, con una superficie total de 1.950 m².

