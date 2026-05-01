Un nuevo interbloque irrumpe en el Senado y cambia el tablero político en Mendoza

La Legislatura de Mendoza sumó un nuevo actor político con peso propio. Se trata del interbloque “Encuentro Mendocino”, un espacio conformado en el Senado provincial que nuclea a sectores del Partido Justicialista y La Unión Mendocina, y que introduce cambios en la dinámica parlamentaria.

Con un total de ocho senadores, el interbloque se posiciona como una fuerza con capacidad de incidencia en el proceso legislativo. Esta nueva configuración impacta directamente en el esquema de mayorías dentro de la Cámara Alta, obligando a reforzar las instancias de negociación para la aprobación de leyes.

Un nuevo equilibrio en el Senado

La aparición de “Encuentro Mendocino” redefine el funcionamiento interno del Senado, en un contexto donde el oficialismo venía sosteniendo una posición dominante. A partir de ahora, el escenario se presenta más equilibrado y con mayores exigencias para la construcción de consensos.

Desde el espacio destacan que este reordenamiento contribuye a fortalecer el sistema republicano, al incorporar un actor con volumen suficiente para intervenir en las decisiones estratégicas y evitar definiciones unilaterales.

En ese sentido, se abre una etapa en la que el debate legislativo tendrá mayor protagonismo, con acuerdos que deberán construirse entre distintos sectores políticos.

Incidencia en comisiones y agenda

El interbloque también tendrá presencia en espacios clave del Senado, como la vicepresidencia de la Cámara y distintas comisiones estratégicas. Esto le permitirá participar activamente tanto en la definición de la agenda parlamentaria como en el tratamiento de proyectos.

La intención es consolidar un rol que no solo sea numérico, sino también político, con capacidad de influir en el rumbo de las iniciativas legislativas y en el control de la gestión.

Seguridad, producción y desarrollo, en foco

Entre los principales ejes que impulsará el nuevo espacio se destacan la seguridad, el desarrollo económico y la producción. Desde “Encuentro Mendocino” aseguran que buscarán promover acuerdos que se traduzcan en políticas públicas concretas en estas áreas.

La conformación del interbloque marca así un nuevo capítulo en la política mendocina, con un Senado que, a partir de ahora, deberá moverse en un esquema más plural, donde el diálogo y la negociación serán condiciones necesarias para avanzar.