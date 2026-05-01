Search
Instagram Facebook Twitter
Encuentro Mendocino
sumando fuerza

Un nuevo interbloque irrumpe en el Senado y cambia el tablero político en Mendoza

Con ocho senadores, “Encuentro Mendocino” reúne a sectores del PJ y La Unión Mendocina y promete incidir en las decisiones clave de la Cámara Alta.

La Legislatura de Mendoza sumó un nuevo actor político con peso propio. Se trata del interbloque “Encuentro Mendocino”, un espacio conformado en el Senado provincial que nuclea a sectores del Partido Justicialista y La Unión Mendocina, y que introduce cambios en la dinámica parlamentaria.

Con un total de ocho senadores, el interbloque se posiciona como una fuerza con capacidad de incidencia en el proceso legislativo. Esta nueva configuración impacta directamente en el esquema de mayorías dentro de la Cámara Alta, obligando a reforzar las instancias de negociación para la aprobación de leyes.

Un nuevo equilibrio en el Senado

La aparición de “Encuentro Mendocino” redefine el funcionamiento interno del Senado, en un contexto donde el oficialismo venía sosteniendo una posición dominante. A partir de ahora, el escenario se presenta más equilibrado y con mayores exigencias para la construcción de consensos.

Desde el espacio destacan que este reordenamiento contribuye a fortalecer el sistema republicano, al incorporar un actor con volumen suficiente para intervenir en las decisiones estratégicas y evitar definiciones unilaterales.

En ese sentido, se abre una etapa en la que el debate legislativo tendrá mayor protagonismo, con acuerdos que deberán construirse entre distintos sectores políticos.

Incidencia en comisiones y agenda

El interbloque también tendrá presencia en espacios clave del Senado, como la vicepresidencia de la Cámara y distintas comisiones estratégicas. Esto le permitirá participar activamente tanto en la definición de la agenda parlamentaria como en el tratamiento de proyectos.

La intención es consolidar un rol que no solo sea numérico, sino también político, con capacidad de influir en el rumbo de las iniciativas legislativas y en el control de la gestión.

Seguridad, producción y desarrollo, en foco

Entre los principales ejes que impulsará el nuevo espacio se destacan la seguridad, el desarrollo económico y la producción. Desde “Encuentro Mendocino” aseguran que buscarán promover acuerdos que se traduzcan en políticas públicas concretas en estas áreas.

La conformación del interbloque marca así un nuevo capítulo en la política mendocina, con un Senado que, a partir de ahora, deberá moverse en un esquema más plural, donde el diálogo y la negociación serán condiciones necesarias para avanzar.

ETIQUETAS:

la union mendocinapartido justicialistaSenado de Mendozalegislatura de Mendoza

+ Noticias

AMARILLA

Alerta por viento Zonda en el Valle de Uco: cómo se siente la tarde de este viernes

Por: Génesis Sandoval

vino y amistad

Luciano Pereyra sorprendió a todos con su propia bodega en el Valle de Uco: en qué departamento está

Por: Redacción NDI

asamblea legislativa

Cornejo anunció un programa de casas propias para docentes mendocinos

Por: Redacción NDI

respuesta

Emir Andraos: Andraos marcó diferencias con Cornejo y advirtió por la economía del Valle de Uco

Por: María Orozco

Discurso

Cornejo cerró la Asamblea Legislativa con un mensaje de autocrítica y defensa de su modelo: “Hemos cometido errores”

Por: Belén García

Discurso

Uno por uno: los anuncios de Cornejo en la Asamblea Legislativa

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter