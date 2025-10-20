Un nuevo impulso para los deportistas más inspiradores de Tupungato

En una tarde cargada de emoción y compañerismo, la Municipalidad de Tupungato entregó 60 remeras a los deportistas de disciplinas adaptadas, reafirmando su compromiso con la inclusión, el deporte social y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. El encuentro se realizó el pasado viernes en el Polideportivo Francisco Rizzo, donde participaron jóvenes y adultos que practican fútbol, atletismo, natación, vóley sentado y tenis de mesa.

La iniciativa busca uniformar a quienes representan al departamento en encuentros y competencias fuera de Tupungato, al mismo tiempo que reconoce el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo de cada deportista. Las nuevas remeras serán estrenadas muy pronto en los próximos torneos y jornadas recreativas que reúnen a atletas de toda la región.

Durante la entrega, también se destacó el rol fundamental de las familias, presentes en el acto, por su acompañamiento y apoyo incondicional. Los profesores, por su parte, fueron reconocidos por su paciencia, vocación y compromiso diario, guiando a cada participante a mejorar su rendimiento y fortalecer los lazos humanos a través del deporte.

La gestión del intendente Gustavo Aguilera continúa apostando al crecimiento integral de los deportistas locales, no solo desde lo físico, sino también desde lo social y emocional. A través de políticas públicas sostenidas, el Municipio impulsa actividades que fomentan la inclusión, el compañerismo y el desarrollo personal, acompañando a los atletas en entrenamientos, viajes y torneos.

Con acciones como esta, Tupungato consolida su identidad como un departamento que valora el esfuerzo, la diversidad y la superación, celebrando que el deporte —cuando es verdaderamente inclusivo— une, motiva y transforma vidas.