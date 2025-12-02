Search
Instagram Facebook Twitter
29755
OTRA POLÉMICA MÁS

Un nuevo escándalo sacude a la Liga Mendocina de Fútbol: pidieron la imputación y detención de su presidente

Omar Sperdutti es señalado por los denunciantes por los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta.

La Liga Mendocina de Fútbol (LMF) no tiene paz. Cuando todavía no han cesado los coletazos de la causa por los certificados médicos truchos, un nuevo conflicto asoma en el horizonte.

Es que en las últimas horas trascendió que en una denuncia formalizada el pasado miércoles se solicitó al fiscal de delitos no especializados, Juan Manuel Sánchez, la imputación y detención de Omar Higinio Sperdutti, presidente de la LMF y de dos empleados más. Los crímenes de los que se los acusa son: asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta.

La denuncia la radicaron los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán, quienes señalaron que la causa “no se detendría en los imputados”, sino que avanzaría sobre eventuales investigaciones vinculadas al manejo y la entrega de recursos a instituciones por parte del gobierno municipal de Maipú y de la Provincia.

El pedido apunta a presuntas maniobras de administración fraudulenta dentro de la Liga Mendocina, esquema que habría incluido -siempre según la presentación- la emisión de certificados médicos obligatorios falsos para habilitar la participación de jóvenes futbolistas.

La causa avanza apunta a posibles cobros indebidos, irregularidades administrativas y beneficios económicos vinculados con documentación presuntamente apócrifa.

El fiscal resolvería la situación procesal de Sperdutti y los otros dos empleados el martes.

ETIQUETAS:

DenunciaLMFLiga Mendocina de FútbolOmar Higinio Sperdutti

+ Noticias

OTRA POLÉMICA MÁS

Un nuevo escándalo sacude a la Liga Mendocina de Fútbol: pidieron la imputación y detención de su presidente

Por: Lucian Astudillo

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

La recaudación de ARCA cayó por cuarto mes consecutivo

Por: Redacción NDI

Inversión en seguridad

Rus anunció un 60% más de incorporaciones policiales y anticipó un salto para 2026

Por: María Orozco

Un paso más cerca

Argentina le ganó a Cuba en la clasificación al Mundial de básquet

Por: Agustin Zamora

London Mining Week

En Londres, Jimena Latorre busca posicionar a Mendoza en el mapa minero mundial

Por: Lucian Astudillo

LAMENTABLE

Cientos de egresados fueron estafados por una empresa de eventos y un salón de fiestas les dará el lugar sin costo

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter