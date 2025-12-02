Un nuevo escándalo sacude a la Liga Mendocina de Fútbol: pidieron la imputación y detención de su presidente

La Liga Mendocina de Fútbol (LMF) no tiene paz. Cuando todavía no han cesado los coletazos de la causa por los certificados médicos truchos, un nuevo conflicto asoma en el horizonte.

Es que en las últimas horas trascendió que en una denuncia formalizada el pasado miércoles se solicitó al fiscal de delitos no especializados, Juan Manuel Sánchez, la imputación y detención de Omar Higinio Sperdutti, presidente de la LMF y de dos empleados más. Los crímenes de los que se los acusa son: asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta.

La denuncia la radicaron los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán, quienes señalaron que la causa “no se detendría en los imputados”, sino que avanzaría sobre eventuales investigaciones vinculadas al manejo y la entrega de recursos a instituciones por parte del gobierno municipal de Maipú y de la Provincia.

El pedido apunta a presuntas maniobras de administración fraudulenta dentro de la Liga Mendocina, esquema que habría incluido -siempre según la presentación- la emisión de certificados médicos obligatorios falsos para habilitar la participación de jóvenes futbolistas.

La causa avanza apunta a posibles cobros indebidos, irregularidades administrativas y beneficios económicos vinculados con documentación presuntamente apócrifa.

El fiscal resolvería la situación procesal de Sperdutti y los otros dos empleados el martes.