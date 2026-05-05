Un nuevo circuito turístico busca atraer visitantes a San Carlos y el Valle de Uco: los detalles

En San Carlos comienza a tomar forma un nuevo circuito turístico que apunta a atraer nuevos visitantes a la región. Se trata de la Ruta del Orégano, una propuesta que apuesta a convertirse en el próximo gran atractivo del Valle de Uco y Mendoza.

El proyecto, que ya comenzó a configurarse, surgió luego de que el orégano producido en San Carlos obtuviera la Indicación Geográfica (IG), un sello que certifica origen, trazabilidad y estándares de calidad. Con ese reconocimiento, el producto sancarlino se convirtió en el único del mundo en contar con dicha distinción.

En ese marco, productores nucleados en la Sociedad Rural de San Carlos junto al Ente Mendoza Turismo y impulsaron la iniciativa, la cual contempla la creación de un circuito que integrará emprendimientos vinculados a las aromáticas, bodegas y almazaras, en una experiencia orientada a mostrar el proceso productivo y la identidad local.

Los detalles de la Ruta del Orégano en San Carlos

Bajo el nombre “Camino de Indias”, el recorrido buscará conectar producción, historia y turismo. En esa línea, la propuesta apunta a que quienes visiten Mendoza puedan conocer de cerca cómo se produce el orégano y otras aromáticas como tomillo, romero, lavanda y albahaca, cultivos favorecidos por las condiciones naturales de San Carlos.

Si bien la idea es que se consolide la nueva ruta turística de la región, la realidad marca que se requiere de inversiones. En esa línea, desde el sector remarcan que la nueva ruta turística requerirá mejoras en infraestructura vial y señalética para consolidarse como una alternativa similar a propuestas ya instaladas en Mendoza como los Caminos del Vino y la Ruta del Olivo.

De este modo, con casi medio siglo de tradición productiva a cuestas y una certificación única en el mundo, el orégano de San Carlos busca pisar fuerte en el ámbito turístico con su “Camino de Indias”.

IG San Carlos, el sello distintivo del orégano sancarlino

Según los datos oficiales, en la actualidad entre el 80% y el 85% del orégano que se consume en Argentina proviene de Mendoza. Además de abastecer al mercado interno, dicho producto también se exporta, principalmente a Brasil, además de Paraguay, Chile y algunos mercados europeos.

El reconocimiento fue oficializado mediante la Resolución 28/25 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, luego de un proceso de mejora productiva y de calidad que demandó varios años de trabajo del sector.

Actualmente son cinco las empresas habilitadas para comercializar productos con el sello “IG San Carlos”, una ventaja competitiva que apunta a fortalecer tanto la exportación como el posicionamiento interno.