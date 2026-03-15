Un niño de 10 años tocó un cable en el techo de su casa y terminó hospitalizado en Tunuyán

Un niño de 10 años debió ser hospitalizado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba en el techo de su casa, en un hecho ocurrido en el distrito Los Sauces, en el Valle de Uco.

El episodio se conoció cuando personal policial que prestaba servicio en el hospital local fue informado sobre el ingreso de un menor con lesiones compatibles con una electrocución. Según relató su madre (una mujer de 41 años), el niño había subido al techo de la vivienda ubicada en calle Tito Molina sin número para recuperar una pelota.

De acuerdo con el relato familiar, el menor no advirtió la presencia de un cable eléctrico y lo tocó accidentalmente, lo que provocó una descarga que lo impulsó hacia atrás. A raíz del impacto, el niño cayó desde el techo de la vivienda y sufrió lesiones que obligaron a su traslado inmediato.

En un primer momento fue asistido en un centro de salud de la zona (adonde fue llevado tras el accidente) y posteriormente fue derivado al Hospital Regional Scaravelli de Tunuyán, donde quedó internado en observación.

Los profesionales de la salud diagnosticaron electrocución y caída de altura, aunque indicaron que el menor se encuentra estable y bajo control médico.

Tras el hecho, la fiscalía dispuso que personal policial realice verificaciones en el lugar del accidente (con intervención de la Comisaría 65°) para determinar si existen elementos que puedan aportar a la investigación y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio.