Un municipio tendrá estaciones de carga gratuitas para celulares

A través de la ordenanza 10.241, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Municipalidad de Guaymallén determinó que tendrá estaciones de carga gratuita para dispositivos móviles.

La ordenanza se fundamenta en el reconocimiento del celular como un elemento indispensable que facilita la comunicación, el trabajo, la educación universitaria, la geolocalización, y el acceso ilimitado a información y recursos. “Atento a la dependencia y usos permanentes generados con dichos dispositivos, es que podemos entender que hoy resulta ser de ‘necesidad’ mantenerlos con su batería cargada”, sostiene el texto de la normativa.

Las autoridades municipales destacan que esta iniciativa representa un “impacto presupuestario mínimo” pero de “alto valor para los consumidores”, quienes podrán hacer uso del servicio de forma completamente gratuita.

La instalación de estas estaciones de carga no solo está orientada a la comodidad del ciudadano, sino que también persigue un doble beneficio estratégico para el Departamento:

Fomento de la Permanencia y la Interacción Social: La disponibilidad de carga gratuita está diseñada para atraer a más personas a áreas comerciales, centros turísticos y otros espacios públicos, incentivando la interacción social y extendiendo el tiempo de permanencia en estos lugares. Plataforma Publicitaria para el Departamento: Las estaciones funcionarán, además, como un medio publicitario efectivo, al incorporar la imagen, el color y el logotipo del Departamento de Guaymallén, reforzando la identidad visual del municipio.

Artículos

Artículo 1°: Establézcase la instalación de módulos móviles ligeros y simples, destinados a la carga gratuita de dispositivos móviles.

Artículo 2º: Las estaciones consisten en módulos móviles, ligeros y simples, equipadas con estantes y cables de diversos puertos para la carga simultánea de múltiples dispositivos.