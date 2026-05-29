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Un municipio sale a emplazar a vecinos para que se pongan al día con inmuebles

La Municipalidad de Las Heras notificará a los contribuyentes que tengan datos incompletos o situaciones pendientes de regularización administrativa para que acrediten su vínculo jurídico con los inmuebles registrados en el padrón municipal.

La Municipalidad de Las Heras puso en marcha un proceso de emplazamiento dirigido a vecinos de todos los distritos del departamento, con el objetivo de actualizar y regularizar la información registral y tributaria de los inmuebles incluidos en el padrón municipal.

A través de notificaciones personales, se convocará a titulares, poseedores y ocupantes a acreditar su titularidad, tenencia, ocupación autorizada, administración, usufructo o cualquier otro vínculo jurídico legítimo respecto de su inmueble. Según indicó el municipio, la medida se encuadra en las facultades de fiscalización y verificación previstas en la normativa tributaria municipal vigente.

Los interesados en regularizar su situación, debe presentarse con DNI y las siguientes opciones de documentación para iniciar el trámite:
• Escritura pública
• Boleto de compraventa
• Cesión de derechos
• Adjudicación de vivienda
• Servicios a nombre del ocupante
• Declaratoria de herederos (en caso de sucesión abierta)
• Acta de defunción y acta de nacimiento (en caso de no contar con sucesión)
Certificado de residencia (cuando corresponda)
• Otra documentación que acredite vínculo con el inmueble

Dónde y cómo realizar la presentación
La documentación deberá presentarse dentro del plazo indicado en la notificación recibida, en las oficinas de la Dirección de Rentas:
• Sede central: calle Sarmiento y Rivadavia — Horario: 8 a 17 hs.
• Uspallata: Terminal de Ómnibus — Horario: 8 a 17 hs.

Alejandra Gori, responsable de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Las Heras afirmó que “el proceso está destinado a aquellas propiedades que presenten falta de información tributaria, que tengan datos incompletos o situaciones pendientes de regularización administrativa”. Por este motivo, se cursaron notificaciones a los contribuyentes para presentar la documentación que permita acreditar su vínculo con la propiedad.

“Es importante destacar que este programa de actualización continuará en proceso, por lo que invitamos a los vecinos que revisen los datos que figuran en el boleto de tasas municipales. En caso de que detecten algún error o faltante de datos, se acerquen a la Dirección de Rentas o se comuniquen a los teléfonos mencionados a fin de informarse cómo modificar dichos datos”, concluyó la funcionaria.

Para consultas o más información, podrán comunicarse al 0800 333 4760 y vía WhatsApp al 261 555-9181 (de 8 a 17 horas).

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