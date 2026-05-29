Un municipio sale a emplazar a vecinos para que se pongan al día con inmuebles

La Municipalidad de Las Heras puso en marcha un proceso de emplazamiento dirigido a vecinos de todos los distritos del departamento, con el objetivo de actualizar y regularizar la información registral y tributaria de los inmuebles incluidos en el padrón municipal.

A través de notificaciones personales, se convocará a titulares, poseedores y ocupantes a acreditar su titularidad, tenencia, ocupación autorizada, administración, usufructo o cualquier otro vínculo jurídico legítimo respecto de su inmueble. Según indicó el municipio, la medida se encuadra en las facultades de fiscalización y verificación previstas en la normativa tributaria municipal vigente.

Los interesados en regularizar su situación, debe presentarse con DNI y las siguientes opciones de documentación para iniciar el trámite:

• Escritura pública

• Boleto de compraventa

• Cesión de derechos

• Adjudicación de vivienda

• Servicios a nombre del ocupante

• Declaratoria de herederos (en caso de sucesión abierta)

• Acta de defunción y acta de nacimiento (en caso de no contar con sucesión)

• Certificado de residencia (cuando corresponda)

• Otra documentación que acredite vínculo con el inmueble

Dónde y cómo realizar la presentación

La documentación deberá presentarse dentro del plazo indicado en la notificación recibida, en las oficinas de la Dirección de Rentas:

• Sede central: calle Sarmiento y Rivadavia — Horario: 8 a 17 hs.

• Uspallata: Terminal de Ómnibus — Horario: 8 a 17 hs.

Alejandra Gori, responsable de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Las Heras afirmó que “el proceso está destinado a aquellas propiedades que presenten falta de información tributaria, que tengan datos incompletos o situaciones pendientes de regularización administrativa”. Por este motivo, se cursaron notificaciones a los contribuyentes para presentar la documentación que permita acreditar su vínculo con la propiedad.

“Es importante destacar que este programa de actualización continuará en proceso, por lo que invitamos a los vecinos que revisen los datos que figuran en el boleto de tasas municipales. En caso de que detecten algún error o faltante de datos, se acerquen a la Dirección de Rentas o se comuniquen a los teléfonos mencionados a fin de informarse cómo modificar dichos datos”, concluyó la funcionaria.

Para consultas o más información, podrán comunicarse al 0800 333 4760 y vía WhatsApp al 261 555-9181 (de 8 a 17 horas).