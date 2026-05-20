Un municipio rematará autos y motos: cómo participar de la subasta

La Municipalidad de Guaymallén rematará12 autos y 30 motos alojados actualmente en la Playa de Secuestros Municipal.
El remate de las unidades se realizará en tres diferentes jornadas: el viernes 22 de mayo desde las 10.30, el martes 26 de mayo desde las 9.30 y el viernes 1 de junio desde las 10.30. Las tres jornadas se realizarán en la Oficina de Subastas Judiciales en Avenida San Martín 322, Ciudad de Mendoza.
Los interesados en participar de la subasta organizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna, pueden ver los vehículos los días 21 y 29 de mayo de 10 a 12 en la Playa de Secuestros ubicada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos del distrito El Sauce.
Para informes comunicarse con la martillera María Manucha de Sajn, al 2615521623.
Los vehículos serán divididos en los diferentes días en los que se realizará la subasta, por lo que también se dividen para la exhibición.
Exhibición 21 de mayo – Remate 22 y 26 de mayo
PEUGEOT 504 XSD TF AÑO 1995
VOLKSWAGEN VW 1500 M 1.8- RURAL AÑO 1983
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.6 30A AÑO 2008
PEUGEOT 405 GLD BERLINA AÑO 1994
CORVEN MIRAGE 110 AÑO 2015
MAVERICK TOP AÑO 2007
APPIA STRONGER 150 AÑO 2010
MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
ZANELLA RX 150 AÑO 2017
ZANELLA RX 150 R AÑO 2013
CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015
ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010
MAVERICK CITY 125 AÑO 2011
KELLER KN150 AÑO 2011
BRAVA NEVADA 125 AÑO 2013
MOTOMEL CX150 AÑO 2013
MOTOMEL CG 150 AÑO 2015
GILERA SMASH AÑO 2008
SUMO SB110 AÑO 2006
MOTOMEL C150 SII AÑO 2014
GILERA VC150 AÑO 2010
CERRO CE 150-13 AÑO 2013
MOTOMEL C110 DLX AÑO 2014
FIAT 1500 AÑO 1966
MARCA FIAT SE 1.3 CL AÑO 1988
Exhibición 29 de mayo – Remate 1 de junio
REANAULT 12 TL M 1.6 AÑO 1994
RENAULT CLIO MIO 5P EXPRESSION PACK I AÑO 2013
VOLKSWAGEN GOL GL 1.6 MI AÑO 1998
FORD KA AÑO 1998
FORD ESCORT RURAL CLX 1.8 45B AÑO 1998
VOLSKWAGEN POINTER GL AÑO 1995
MOTOMEL C110 DLX AÑO 2012
GUERRERO G100 TRIP AÑO 2007
ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010
GILERA VC150 AÑO 2010
BRAVA ALTINO 180 AÑO 2014
ZANELLA RX150 AÑO 2011
MOTOMEL MEDAL AÑO 2012
GILERA SMASH AÑO 2008
ZANELLA RX150 AÑO 2012
KELLER KN150-13 AÑO 2011
CERRO CE 150-13 AÑO 2013
IMSA IM 125 T AÑO 2009
CORVEN ENERGY 110 AÑO 2015
SUMO SB110 AÑO 2006
CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015
MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
MOTOMEL C150 SII AÑO 2017
GILERA SMASH AÑO 2019