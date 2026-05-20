Un municipio rematará autos y motos: cómo participar de la subasta

La Municipalidad de Guaymallén rematará12 autos y 30 motos alojados actualmente en la Playa de Secuestros Municipal. 

El remate de las unidades se realizará en tres diferentes jornadas: el viernes 22 de mayo desde las 10.30, el martes 26 de mayo desde las 9.30 y el viernes 1 de junio desde las 10.30. Las tres jornadas se realizarán en la Oficina de Subastas Judiciales en Avenida San Martín 322, Ciudad de Mendoza.

Los interesados en participar de la subasta organizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna, pueden ver los vehículos los días 21 y 29 de mayo de 10 a 12 en la Playa de Secuestros ubicada en Tirasso y callejón Los Eucaliptos del distrito El Sauce.

Para informes comunicarse con la martillera María Manucha de Sajn, al 2615521623.

Los vehículos serán divididos en los diferentes días en los que se realizará la subasta, por lo que también se dividen para la exhibición.

Exhibición 21 de mayo – Remate 22 y 26 de mayo

PEUGEOT                    504 XSD TF                                         AÑO 1995

VOLKSWAGEN          VW 1500 M 1.8- RURAL                   AÑO 1983

VOLKSWAGEN           POLO CLASSIC 1.6 30A                   AÑO 2008

PEUGEOT                    405 GLD BERLINA                            AÑO 1994

CORVEN                      MIRAGE 110                                       AÑO 2015

MAVERICK                  TOP                                                      AÑO 2007

APPIA                          STRONGER 150                                  AÑO 2010

MOTOMEL                 C150 SII                                                AÑO 2017

ZANELLA                     RX 150                                                AÑO 2017

ZANELLA                     RX 150 R                                            AÑO 2013

CORVEN                     HUNTER 150                                      AÑO 2015

ZANELLA                     DUE CLASSIC                                   AÑO 2010

MAVERICK                  CITY 125                                             AÑO 2011

KELLER                        KN150                                                AÑO 2011

BRAVA                        NEVADA 125                                      AÑO 2013

MOTOMEL                 CX150                                                  AÑO 2013

MOTOMEL                 CG 150                                                  AÑO 2015

GILERA                        SMASH                                                AÑO 2008

SUMO                         SB110                                                   AÑO 2006

MOTOMEL                 C150 SII                                              AÑO 2014

GILERA                      VC150                                                  AÑO 2010

CERRO                         CE 150-13                                          AÑO 2013

MOTOMEL                 C110 DLX                                           AÑO 2014

FIAT                             1500                                                   AÑO 1966

MARCA FIAT              SE 1.3 CL                                      AÑO 1988

Exhibición 29 de mayo – Remate 1 de junio

REANAULT                  12 TL M 1.6                                                  AÑO 1994

RENAULT                    CLIO MIO 5P EXPRESSION PACK I     AÑO 2013

VOLKSWAGEN           GOL GL 1.6 MI                                            AÑO 1998

FORD                           KA                                                                   AÑO 1998

FORD                           ESCORT RURAL CLX 1.8 45B                 AÑO 1998

VOLSKWAGEN           POINTER GL                                            AÑO 1995

MOTOMEL                 C110 DLX                                                     AÑO 2012

GUERRERO                 G100 TRIP                                                AÑO 2007

ZANELLA                     DUE CLASSIC                                          AÑO 2010

GILERA                          VC150                                                      AÑO 2010

BRAVA                         ALTINO 180                                             AÑO 2014

ZANELLA                     RX150                                                       AÑO 2011

MOTOMEL                 MEDAL                                                    AÑO 2012

GILERA                        SMASH                                                AÑO 2008

ZANELLA                     RX150                                                 AÑO 2012

KELLER                        KN150-13                                           AÑO 2011

CERRO                          CE 150-13                                          AÑO 2013

IMSA                           IM 125 T                                            AÑO 2009

CORVEN                     ENERGY 110                                       AÑO 2015

SUMO                         SB110                                                 AÑO 2006

CORVEN                     HUNTER 150                                      AÑO 2015

MOTOMEL                 C150 SII                                              AÑO 2017

MOTOMEL                 C150 SII                                              AÑO 2017

GILERA                        SMASH                                               AÑO 2019

