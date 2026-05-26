Un municipio incentiva el uso de paneles aislantes y sale a capacitar a quienes quieran instalar

La Municipalidad de Luján preparó una jornada de formación orientada a técnicos, instaladores y montajistas interesados en adquirir conocimientos sobre sistemas de paneles aislantes y soluciones constructivas eficientes. La jornada es arancelada.

El jueves 28 de mayo, de 14 a 17 hs, se desarrollará, en el SUM de la Municipalidad de Luján, la capacitación “Introducción al Montaje de Paneles”, una propuesta impulsada junto a Academia LTN, destinada a fortalecer herramientas y conocimientos técnicos vinculados a nuevas tecnologías aplicadas a la construcción.

De acuerdo a lo informado, la jornada estará enfocada en la correcta instalación y montaje de paneles aislantes, abordando conceptos técnicos, aplicaciones prácticas y experiencias vinculadas a sistemas constructivos modernos y eficientes.

La charla estará a cargo de mentores de la Academia, perteneciente a LTN, grupo empresario argentino con más de 50 años de trayectoria especializado en soluciones constructivas eficientes y sistemas de refrigeración.

La actividad está dirigida especialmente a técnicos, instaladores y montajistas que busquen ampliar su formación profesional y conocer nuevas herramientas vinculadas a la construcción sustentable y eficiente. Desde el municipio destacaron la importancia de seguir generando espacios de capacitación y articulación con el sector privado para promover más oportunidades de crecimiento y desarrollo laboral.

El taller será una actividad con costo y quienes deseen obtener más información e inscribirse podrán hacerlo ingresando al formulario oficial de inscripción difundido por la organización: https://url-shortener.me/MI5K