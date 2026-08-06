Un municipio del PJ echó a siete empleados: los motivos

En los últimos meses del año, la Municipalidad de Maipú concluyó distintos procesos sumariales que derivaron en la desvinculación de siete agentes que se desempeñaban en diferentes áreas de la administración municipal.

De acuerdo a la información que aportó el municipio, en todos los casos, las medidas fueron adoptadas luego de la instrucción de los correspondientes sumarios administrativos, en los que se acreditaron las conductas imputadas y se garantizó el ejercicio del derecho de defensa conforme a la normativa vigente.

Las medidas respondieron al incumplimiento de obligaciones inherentes al ejercicio de la función pública. En cinco de los casos, los agentes hicieron abandono injustificado de sus puestos de trabajo, incumpliendo con el deber de asistencia que forma parte de las responsabilidades básicas de todo empleado municipal.

En los otros dos casos, la desvinculación se produjo en el marco de situaciones judiciales que resultaron incompatibles con la continuidad en la función pública, conforme a la normativa aplicable.

“La aplicación de estas medidas no responde a un criterio punitivo, sino al principio de igualdad ante las normas que rigen para toda la administración municipal. Las reglas deben ser las mismas para todos los trabajadores, independientemente del área en la que se desempeñen o de la función que cumplan, ya que esa igualdad de trato constituye la base de una institución sólida, previsible y confiable”, argumentaron desde la comuna.

Maipú sostiene que el cumplimiento de las responsabilidades laborales constituye un principio esencial para brindar servicios públicos de calidad y para fortalecer una administración transparente, ordenada y eficiente. “En una organización que trabaja diariamente al servicio de los vecinos, el respeto por las normas, los procedimientos y los deberes de cada agente no representa una opción, sino un compromiso inherente a la función pública”, indicaron.