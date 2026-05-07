Un municipio amplía el estacionamiento medido: las zonas y los horarios

La Ciudad de Mendoza, a partir del lunes 1 de junio, verá ampliado el sistema de estacionamiento medido en el microcentro, incorporando nuevos espacios sobre el sector oeste de avenida San Martín, en el tramo comprendido entre Las Heras y Montevideo.



En ese sentido, el intendente Ulpiano Suárez, recorrió distintos comercios del sector, dialogando con comerciantes que se verán directamente beneficiados por la iniciativa. Durante la visita, destacó el impacto positivo que tendrá la medida en la dinámica comercial.

“Visitamos Proverbio Mujer, en la Galería Kolton, y algo se repite: cuando las cosas se ordenan, el comercio lo siente. Sobre calle San Martín comienza a funcionar el estacionamiento medido con tarjeta, algo pensado para generar más rotación, acercar a los clientes y mejorar la experiencia de compra”, dijo.



La medida contempla la habilitación de 90 nuevos lugares bajo el sistema tradicional con tarjeteros, que funcionará de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los sábados de 8 a 13. Esta ampliación permitirá optimizar el uso del espacio, facilitando el acceso a una zona con fuerte presencia comercial.



Así, la incorporación de nuevas plazas no sólo apunta a ordenar el tránsito, sino también a generar mejores condiciones para quienes trabajan y consumen en la zona, promoviendo un entorno más accesible y dinámico para el desarrollo comercial.



En ese sentido, desde la Ciudad de Mendoza remarcaron que el sistema de estacionamiento medido digital ya superó los 100 mil usuarios regsitrados. Esta herramienta, que simplifica el proceso de estacionamiento y mejora la experiencia en la vía pública, evidencia un crecimiento sostenido en su adopción tanto por vecinos como por visitantes.



De esta manera, la Ciudad de Mendoza sigue impulsando iniciativas que combinan ordenamiento urbano, innovación y acompañamiento al sector comercial, comprometida con una movilidad más eficiente y una economía local activa.