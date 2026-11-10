Un movimiento de suelo destruyó un tramo del camino del Cañón del Atuel y temen por las viviendas aledañas

El Cañón del Atuel, en San Rafael, permanece cerrado al tránsito por un importante desplazamiento de suelo que afectó un tramo de la Ruta Provincial 173. El movimiento se registró durante la mañana de este domingo 8 de noviembre, a unos 500 metros de la zona conocida como La Barra, en el ingreso al circuito desde Valle Grande. Las fracturas de la calzada, los hundimientos y los desprendimientos de grandes bloques de tierra y roca obligaron a disponer un corte preventivo desde ambos extremos del recorrido.

Según informaron desde el Municipio, el primer indicio fue una pequeña grieta detectada por un efectivo policial durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr del tiempo el desplazamiento se intensificó y también afectó parte del predio del Club de Pescadores. Mientras se aguarda la intervención de especialistas para evaluar los daños, las autoridades solicitaron a vecinos y turistas que no intenten ingresar al circuito, debido a que el terreno podría continuar inestable. La Subdelegación Municipal de Valle Grande colabora con las tareas de prevención y señalización, aunque aclaró que el sector afectado se encuentra bajo jurisdicción de Vialidad Provincial.

El episodio también generó preocupación por sus posibles consecuencias geológicas. El licenciado en Ciencias Geológicas José Delamarre, especialista en Geología de subsuelo, explicó en diálogo con el medio mdz que no se trataría únicamente de una serie de derrumbes y socavones, sino de un «lóbulo de desplazamiento en masa de rocas y suelos asociado a remoción en masa». En ese sentido, advirtió sobre posibles riesgos para las propiedades ubicadas en las inmediaciones del perilago, que podrían enfrentar situaciones de alta peligrosidad durante los próximos meses e incluso años. El profesional consideró necesario estudiar el comportamiento del terreno antes de invertir en obras de contención y evaluar si existen otros sectores laterales que podrían experimentar movimientos similares. Por su parte, el guardaparque y subdelegado distrital Ángel Napoleón mencionó que las lluvias persistentes de las últimas semanas podrían haber provocado filtraciones subterráneas y debilitado el suelo, aunque aclaró que todavía no existe una evaluación definitiva sobre el origen del fenómeno.

El nuevo desplazamiento se suma a una serie de inconvenientes que afectan al Cañón del Atuel desde hace varios meses. A fines de octubre, las precipitaciones ya habían provocado acumulaciones de agua, desprendimientos de rocas, barro y material arrastrado por las crecidas de los arroyos, lo que también obligó a interrumpir la circulación. Otro antecedente importante ocurrió en enero de 2025, cuando un fuerte aluvión destruyó sectores del camino y afectó la generación eléctrica de las centrales hidroeléctricas de la zona. Su recuperación demandó alrededor de seis meses de trabajos. Ahora, la reapertura de la Ruta Provincial 173 dependerá de la evaluación de Vialidad Provincial y de las condiciones de seguridad del terreno. Hasta entonces, el acceso entre Valle Grande y El Nihuil continuará interrumpido.