Un motociclista volcó en solitario y terminó internado con traumatismo craneal en San Carlos

Durante la tarde del lunes, pasadas las 19, personal de la Policía de Mendoza tuvo que intervenir en un accidente vial dentro del departamento de San Carlos. Más específicamente en la calle Escuela Vieja en el distrito de Chilecito.

Según informaron, un motociclista estaba transitando por esta ruta, cuando aparentemente perdió el dominio sin la participación de terceros y terminó por caerse del vehículo. Al ver esto, un testigo llamó al 911 y alertó sobre lo que había sucedido.

Con las autoridades en el lugar, personal del Servicio Médico Coordinado revisó al conductor y lo trasladaron rápidamente al hospital Tagarelli. Allí le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento.