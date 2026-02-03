Un motociclista está internado de gravedad tras chocar solo en La Consulta

En la madrugada de este martes, un fuerte choque tuvo lugar en la calle Coronel Videla Oeste del distrito de La Consulta en el departamento de San Carlos. Allí, a pocos metros de la intersección con Ruta 40, un hombre resultó muy herido.

Ante esta situación, personal de la Policía y de Emergencias se presentaron en el lugar para dar asistencia, pero por la gravedad de la situación terminaron por trasladar al individuo al hospital Scaravelli del departamento de Tunuyán.

En el nosocomio, el hombre fue diagnosticado con traumatismo grave en la cabeza y una fractura en la cara, por lo que debió quedar internado en el área de terapia intensiva del mismo hospital.

Por lo que se sabe hasta el momento, el hombre conducía una motocicleta Bajaj 150 cc de este a oeste y, en algún momento del trayecto, perdió el control del rodado, provocando la caída y los golpes posteriores. Por ahora se ha descartado la participación de terceros.