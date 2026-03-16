Un ministerio del Gobierno de Mendoza gastará más de $6,5 millones en una cafetera: de cuál se trata

El Gobierno de Mendoza inició un proceso de compra que generó atención por el monto destinado al equipamiento: más de $6,5 millones para adquirir una cafetera express y un ablandador de agua que serán instalados en una cocina del cuarto piso de Casa de Gobierno.

La contratación fue impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial (la cartera que conduce Natalio Mema) mediante un procedimiento de contratación directa por un total de $6.587.875.

El equipamiento está destinado a mejorar el funcionamiento de la cocina ubicada en el edificio gubernamental. El combo incluye una cafetera profesional y un sistema de ósmosis inversa para filtrar el agua (una tecnología utilizada para eliminar minerales y sedimentos, algo habitual en zonas con agua dura como Mendoza).

Imagen ilustrativa.

El pedido fue realizado por la Subdirección de Servicios Generales (el área encargada del mantenimiento y equipamiento interno del edificio), que también elaboró las especificaciones técnicas del equipamiento solicitado.

Según el pliego, la cafetera deberá ser de tipo express profesional y contar con dos grupos, vapor continuo, un depósito de cuatro litros y capacidad para preparar hasta cuatro tazas al mismo tiempo. Estas características apuntan a un equipo pensado para uso intensivo (como el que suele encontrarse en bares o espacios gastronómicos).

El proceso administrativo continuará este martes 17 de marzo a las 9, cuando se realice la apertura de ofertas para evaluar qué empresa proveerá el equipamiento. Luego, una comisión evaluadora analizará las propuestas presentadas y definirá cuál será la adjudicataria de la compra.