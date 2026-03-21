Un mezquino Gimnasia y Esgrima perdió con Newell’s en Rosario y se complica con el descenso

El Lobo va de mal en peor. Con una postura mezquina, Gimnasia y Esgrima de Mendoza perdió con Newell’s Old Boys por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la decimosegunda fecha de la zona “A” del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol argentino, el cual se disputó este sábado en el estadio Marcelo Bielsa, y que contó con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Con una mochila cada vez más pesada sobre sus espaldas. Así llegaban tanto los jugadores del Lobo mendocino como los de la Lepra rosarina. Con presentes futbolísticos que de manera prematura los hace coquetear con la pelea por la permanencia, ambos equipos llegaban con la imperiosa necesidad de quedarse con los tres puntos para tomar algo de aire.

Un primer tiempo tan magro como la actualidad del Blanquinegro y el Rojinegro

Con Ariel Broggi en la cuerda floja, el Pituco intentó jugar con la desesperación de su rival, que no sólo no ha ganado en lo que va del torneo, sino que perdió 7 de 10 partidos.

Empujados por sus propias necesidades y por la impaciencia de su gente, Newell’s intentó de entrada llevarse puesto a los mendocinos, que sufrieron los primeros minutos, en los que incluso pudo haberse visto en desventaja si el VAR no hubiera anulado un gol de Walter Mazzantti, por posición adelantada.

Sin embargo, con el correr de los minutos el partido se hizo por demás friccionado, por lo que el ritmo decayó. Este escenario favoreció al Lobo, que vio como los locales se fueron desanimando.

Ante esto, el equipo de Broggi fue inclinando de a poco la balanza a su favor e incluso pudo haberse puesto en ventaja, pero el arquero Williams Barlasina lo evitó.

En el segundo tiempo el Blanquinegro jugó a empatar y terminó perdiendo

El inicio del complemento fue un calco del del primer tiempo: Newell’s intentando ser avasallante y haciendo trabajar a César Rigamonti, y el Lobo esperando una oportunidad para desnivelar el marcador.

A diferencia de lo ocurrido en los primeros 45′, en el segundo tiempo no hubo tanta fricción, por lo que el ritmo fue un poco más fluido. Sin embargo, las imprecisiones reinaron y el buen juego brilló por su ausencia. En este contexto, la Lepra siempre tomó la iniciativa ante un Lobo que se mantenía pasivo. Al verse superado, Broggi movió el banco, pero los cambios no ingresaron de la mejor manera.

Cuando el partido se encaminaba a un empate que parecía inevitable, apareció Walter Mazzantti para empujar un balón centrado por Russo y darle -esta vez sí- la ventaja a la Lepra. Iban 85′ cuando el ex Huracán e Independiente anotó el 1 a 0 que le daría el necesario triunfo al Rojinegro.

¡¡ESTE SI VALE, WALTER, PODÉS GRITARLO TRANQUILO!! Mazzantti apareció SOLO por el segundo palo y la empujó para el agónico 1-0 de Newell's ante Gimnasia de Mendoza.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/p3QDJF8WQ0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2026

Este nuevo traspié, esta vez contra un rival directo en la lucha por evitar el descenso, podría significar la salida de Ariel Broggi, quien ya había llegado a este compromiso cuestionado tanto por los aficionados blanquinegros como por parte de la dirigencia del club.

La hoja de ruta del Lobo

Con este resultado, Gimnasia y Esgrima de Mendoza suma 9 puntos, está 13° en la zona “A” y se complica cada vez más en la lucha por evitar el descenso. La próxima fecha, el Lobo enfrentará a Vélez en el Víctor Legrotaglie, ¿con Broggi en el banco?