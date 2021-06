Fue trasladado en un auto al hospital porque el SEC no contaba con una movilidad disponible.

Un menor de 12 años participó de un accidente a la altura de calle Coronel Videla y Ruta 40 de La Consulta hoy cerca de las 13:30. Si bien no aparentaba gravedad, los dolores en el cuerpo eran marcados por lo que se lo llevó al hospital, el traslado se realizó en el vehículo particular ya que el SEC no contaba con una movilidad disponible.

La información brindada especifica que el menor de 12 años fue trasladado de manera particular ya que el Servicio Coordinado de Emergencias, no contaba este mediodía, con una ambulancia que pudiera asistirlo. Más allá de las razones que pueden existir, el joven debió ser trasladado al Hospital Tagarelli de San Carlos luego que el auto en el que viaja –Peugeot blanco- colisionara con un árbol.

El accidente se produjo cuando el automóvil Peugeot (que se desplazaba por Ruta 40 de sur a norte) esquivó a un Chevrolet (que circulaba de oeste a este) que quedó en medio de la Ruta. Esto hizo que el auto esquivara el bólido, perdiera el dominio e impactara contra un tronco de árbol que hay en el lugar.