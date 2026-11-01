Un menor fue hospitalizado tras ser atropellado en San Carlos: cómo pasó

Pasado el mediodía del sábado, cerca de las 13:30, personal de la Policía de Comisaría 41 y Subjefatura Vial dieron intervención en un siniestro vial dentro del departamento de San Carlos. Más específicamente, sobre calle Ghilardi de La Consulta.

Según informaron, allí circulaban una Ford EcoSport y una bicicleta en el mismo sentido, de sur a norte, cuando el conductor del vehículo mayor realizó una maniobra de sobrepaso. Ante esta situación, el ciclista de 13 años perdió el dominio y golpeó contra el lateral del rodado.

Esto provocó la caída y una serie de golpes, siendo atendido rápidamente por el Servicio de Emergencias Coordinado; quienes le diagnosticaron politraumatismos y lo derivaron a revisión en el hospital Scaravelli de Tunuyán.

Por su parte, el conductor de la EcoSport, un masculino de 54 años, fue puesto bajo la prueba de alcoholemia y terminó dando negativo en el dosaje.