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Un menor fue hospitalizado tras ser atropellado en San Carlos: cómo pasó

El chico debió ser llevado al hospital luego de sufrir un importante golpe al chocar con un automóvil en La Consulta.

Pasado el mediodía del sábado, cerca de las 13:30, personal de la Policía de Comisaría 41 y Subjefatura Vial dieron intervención en un siniestro vial dentro del departamento de San Carlos. Más específicamente, sobre calle Ghilardi de La Consulta.

Según informaron, allí circulaban una Ford EcoSport y una bicicleta en el mismo sentido, de sur a norte, cuando el conductor del vehículo mayor realizó una maniobra de sobrepaso. Ante esta situación, el ciclista de 13 años perdió el dominio y golpeó contra el lateral del rodado.

Esto provocó la caída y una serie de golpes, siendo atendido rápidamente por el Servicio de Emergencias Coordinado; quienes le diagnosticaron politraumatismos y lo derivaron a revisión en el hospital Scaravelli de Tunuyán.

Por su parte, el conductor de la EcoSport, un masculino de 54 años, fue puesto bajo la prueba de alcoholemia y terminó dando negativo en el dosaje.

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