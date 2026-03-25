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inseguridad

Un menor fue aprehendido con elementos robados en Tupungato

Todos los objetos robados fueron recuperados y quedaron a disposición de la aparición de su verdadero dueño

Durante el desarrollo del fin de semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje se encontraba haciendo trabajos de rutina por el departamento, cuando fueron trasladados al Callejón Blanco en el ingreso al barrio El Progreso de Tupungato.

Y es que los vecinos habían denunciado la presencia de un sujeto en actitud sospechosa transportando elementos llamativos. Ante esto, un móvil se acercó al lugar y se encontró con un menor de edad que llevaba objetos que no podía explicar de donde los sacó.

Por ello, los efectivos procedieron a secuestrar todos los objetos, encontrándose una bicicleta rodado 26, una potencia Boss, un parlante Boss, un pullover de mujer, dos mantas, unos auriculares, una corneta y un vibrador.

El menor, de 17 años, fue trasladado a la Comisaría 20 para quedar a disposición de la Fiscalía.

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