Un mendocino sueña con la Copa del Mundo: Scaloni dio la prelista para el Mundial 2026

Con el mundial a la vuelta de la esquina, las ilusiones comienzan a crecer en la gente. Y para los jugadores no es diferente. En ese marco, Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 futbolistas que continúan en carrera para disputar la próxima Copa del Mundo, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Entre los nombres apareció un mendocino: Zaid Romero.

La lista ya fue elevada ante la FIFA y ahora comenzará el recorte definitivo que deberá realizar el cuerpo técnico argentino. La fecha límite para entregar la nómina definitiva es el 30 de mayo, momento en el que el entrenador deberá reducir la lista a los 26 futbolistas que serán los encargados de defender el título conseguido por la Selección en Catar 2022.

Como era de esperarse, el capitán Lionel Messi integra la nómina y aparece como la gran figura de una selección que buscará volver a hacer historia en el próximo Mundial.

Quién es Zaid Romero

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el del defensor mendocino Zaid Romero. El zaguero central de 26 años, que dio sus primeros pasos en Huracán para luego recalar en Godoy Cruz, donde llegó a debutar en Primera.

Tras un paso por Villa Dálmine, dio el salto a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde sus buenas actuaciones hicieron que Estudiantes de La Plata pusiera sus ojos en él. En el Pincha, Romero se erigió como una pieza importante del equipo que consiguió consagrarse en la Copa Argentina 2023 y en Copa de la Liga 2024.

Ya consolidado como uno de los mejores defensores del país, dio el salto a Europa. Primero se destacó en el Brujas de Bélgica, para luego recalar en el Getafe de España, institución en la que milita en la actualidad.

Su buen presente hizo entrar en la consideración del cuerpo técnico albiceleste. De este modo, su aparición en la prelista lo dejó a un paso de convertirse en uno de los representantes de Mendoza que disputaron una Copa del Mundo.

La reacción de Romero tras conocer su chance mundialista

Tras conocerse la noticia de que integraba la prelista para ir al Mundial, Romero se expresó en redes, donde mostró su ilusión de poder integrar la lista definitiva de la Selección.

“Nada es imposible, la gloria es para ti señor”, escribió el futbolista mendocino en una story de Instagram, en la que se ve su nombre entre los defensores preseleccionados para ir al Mundial 2026.

Sorpresas, nuevos y ausentes en la prelista de Scaloni

Entre las sorpresas también aparecen varios jóvenes que aún no tuvieron recorrido en la selección mayor. Fueron incluidos Santiago Beltrán, arquero revelación de River Plate; Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda, quienes también lograron meterse en la consideración de Scaloni.

Además, fueron convocados Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, José Manuel López y Alejandro Garnacho, quienes buscarán quedarse con uno de los lugares disponibles en la lista final.

También sobresalen los regresos de Guido Rodríguez y Germán Pezzella, campeones del mundo en Qatar 2022 que habían perdido terreno en las últimas convocatorias.

Entre las ausencias, la más resonante fue la de Paulo Dybala, quien quedó afuera de la prelista tras haber atravesado una reciente lesión en la rodilla.

La prelista completa