Un mendocino se ganó más de $152 millones en el Telekino: con cuánto se queda el Estado

Un apostador mendocino se convirtió en el único ganador del pozo principal del sorteo 2403 del Telekino, llevándose un premio de $152.685.284 tras acertar los 15 números. La cifra provocó asombro inmediato, pero también abrió el debate sobre cuánto de ese monto queda realmente en el bolsillo del afortunado antes de poder disponerlo.

Detrás de cada premio millonario existe un componente ineludible: el Estado aplica una retención fiscal obligatoria, prevista en las leyes 20.630 y 23.351, que regula los tributos sobre los premios de juegos de azar. Este mecanismo se activa de inmediato y reduce de forma significativa la suma neta que cobra el ganador.

El sorteo no solo ofrecía el pozo en efectivo, sino también premios adicionales —un auto, una camioneta, dos viviendas, viajes a Río de Janeiro y México, y un crucero—, aunque la atención pública rápidamente giró hacia el impacto del impuesto, ya que afecta directamente la magnitud real del premio.

La normativa establece un cálculo particular: la retención no se aplica sobre el total del premio, sino sobre el 90% del monto ganado, al que luego se le aplica una tasa del 31%. Como resultado, la carga fiscal efectiva sobre el pozo completo ronda el 27,9%, es decir, casi tres de cada diez pesos quedan retenidos por el fisco a través de ARCA.

Al aplicar la fórmula al premio de $152.685.284, la base imponible se reduce al 90%: $137.416.755,60. Sobre ese monto, el 31% equivale a aproximadamente $42.600.000, que es lo que el Estado retiene en concepto de impuesto a los premios.

Así, tras descontar la carga fiscal obligatoria, el ganador mendocino verá acreditados en su cuenta cerca de $110.085.283,76, una cifra igualmente extraordinaria, pero sensiblemente menor a la que anunciaron los números del sorteo.