Un mendocino quiso completar el álbum del Mundial y perdió más de un millón de pesos en una estafa

Un joven de 28 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de intentar comprar el álbum y figuritas del Mundial 2026 a través de internet. La maniobra le generó una pérdida de $1.129.000 y volvió a encender las alarmas por las falsas ventas online vinculadas a productos muy buscados.

Según relató en la denuncia, encontró una publicación en redes sociales donde ofrecían el álbum oficial junto a una importante cantidad de sobres (a un precio que aparentaba ser conveniente). Después de intercambiar mensajes con el supuesto vendedor, realizó una transferencia bancaria para concretar la operación.

Sin embargo, una vez enviado el dinero, el contacto dejó de responder de manera inmediata. Minutos más tarde, el joven descubrió que había sido bloqueado de todas las plataformas de comunicación y que nunca recibiría el producto prometido.

La fiebre por conseguir las figuritas del Mundial 2026 también abrió la puerta a nuevas modalidades de fraude digital. En las últimas semanas comenzaron a multiplicarse las denuncias por publicaciones falsas, perfiles engañosos y páginas apócrifas que imitan tiendas oficiales para captar compradores desprevenidos.

Especialistas en seguridad informática advirtieron que muchos de estos sitios utilizan imágenes, logos y diseños casi idénticos a los originales (con diferencias mínimas difíciles de detectar). Por eso recomiendan verificar siempre la autenticidad de las páginas, evitar transferencias directas a desconocidos y desconfiar de ofertas demasiado atractivas.