Un mendocino ganó el Telekino: ¿cuánto dinero se llevó?

Este domingo 23 de noviembre, en el sorteo Nº 2403 del Telekino, un mendocino acertó los 15 números y se quedó con el pozo mayor, que asciende a $152.685.284. Los números sorteados fueron: 01 – 02 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25.

Además, con 14 aciertos hubo 20 ganadores que se llevan más de $420.663 cada uno. También se realizó el sorteo de los números de cartón, cuyos ganadores fueron: 568.820 (Buenos Aires), 569.165 (Buenos Aires), 799.770 (Buenos Aires), 227.538 (Mendoza) y 758.705 (Buenos Aires). Cada uno obtendrá $1.700.000.

En el Rekino, el pozo superó los tres millones de pesos y los números sorteados fueron: 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. En esta modalidad no hubo ganadores con 15 aciertos. Con 14 coincidencias hubo 23 ganadores, cada uno con un premio de $135.479.

Según informó la organización del Telekino, el sorteo puso en juego un pozo superior a los $311 millones, además de un auto y una camioneta 0 km, dos casas estilo americana -una de ellas completamente amoblada-, un viaje a Río de Janeiro, otro a México y un crucero por Brasil, todo para dos personas.

Es el segundo fin de semana consecutivo con un ganador: el 16 de noviembre, en Capital Federal, un jugador se había llevado $3.764.924.084.

Cabe recordar que para ganar el pozo mayor se deben acertar las 15 bolillas sorteadas y que, en caso de no registrarse ganadores, el premio queda vacante y se acumula para el sorteo siguiente.