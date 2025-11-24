Search
NUEVO MILLONARIO

Un mendocino ganó el Telekino: ¿cuánto dinero se llevó?

En el sorteo N°2403 hubo un único ganador que acertó los 15 números, y fue de Mendoza. Fue la segunda semana consecutiva en la que sale el pozo mayor.

Este domingo 23 de noviembre, en el sorteo Nº 2403 del Telekino, un mendocino acertó los 15 números y se quedó con el pozo mayor, que asciende a $152.685.284. Los números sorteados fueron: 01 – 02 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25.

Además, con 14 aciertos hubo 20 ganadores que se llevan más de $420.663 cada uno. También se realizó el sorteo de los números de cartón, cuyos ganadores fueron: 568.820 (Buenos Aires), 569.165 (Buenos Aires), 799.770 (Buenos Aires), 227.538 (Mendoza) y 758.705 (Buenos Aires). Cada uno obtendrá $1.700.000.

En el Rekino, el pozo superó los tres millones de pesos y los números sorteados fueron: 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. En esta modalidad no hubo ganadores con 15 aciertos. Con 14 coincidencias hubo 23 ganadores, cada uno con un premio de $135.479.

Según informó la organización del Telekino, el sorteo puso en juego un pozo superior a los $311 millones, además de un auto y una camioneta 0 km, dos casas estilo americana -una de ellas completamente amoblada-, un viaje a Río de Janeiro, otro a México y un crucero por Brasil, todo para dos personas.

Es el segundo fin de semana consecutivo con un ganador: el 16 de noviembre, en Capital Federal, un jugador se había llevado $3.764.924.084.

Cabe recordar que para ganar el pozo mayor se deben acertar las 15 bolillas sorteadas y que, en caso de no registrarse ganadores, el premio queda vacante y se acumula para el sorteo siguiente.

