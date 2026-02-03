Un mendocino fue nombrado entrenador de Los Pumitas: ¿de quién se trata?

Mendoza tiene un nuevo motivo para sacar pecho. Es que la Unión Argentina de Rugby (UAR) designó a Eusebio Guiñazú como nuevo entrenador asistente de Los Pumitas, en reemplazo del cordobés Galo Álvarez Quiñonez, quien pasó a desempeñarse como responsable de los forwards de Dogos XV. La incorporación del mendocino se da en una temporada por demás desafiante para el seleccionado juvenil, que afrontará tanto el Rugby Championship M20 como el Mundial Juvenil.

Guiñazú, surgido en el Mendoza Rugby Club, es una de las figuras más representativas del rugby mendocino -y argentino- de las últimas décadas, ya que como jugador disputó 36 partidos con la Selección Argentina, donde se desempeñó como pilar. Además, desarrolló una destacada carrera internacional, con un paso sobresaliente por el RC Toulon de Francia.

Cabe destacar que su vínculo con el seleccionado juvenil no es nuevo, ya que integró Los Pumitas en las categorías M19 entre 1999 y 2001, y posteriormente en M21 durante las temporadas 2002 y 2003. Esa experiencia, sumada a su trayectoria profesional y a su posterior formación como entrenador, fue determinante para su incorporación al cuerpo técnico.

Con esta designación, el staff de Los Pumitas queda conformado por Nicolás Fernández Miranda como head coach, junto a Carlos Mohapp y Eusebio Guiñazú como entrenadores asistentes.

En ese marco, el mendocino tendrá a su cargo el trabajo específico con los forwards, un área clave dentro del modelo de juego argentino, con foco en el scrum, el line, el maul y las obtenciones.

Ya desde su nuevo rol, Guiñazú manifestó su entusiasmo por regresar a un espacio que considera central en su recorrido dentro del rugby y valoró la posibilidad de sumarse a un proceso de desarrollo que la UAR viene sosteniendo en las divisiones juveniles. En ese sentido, destacó la importancia de integrarse rápidamente a un staff consolidado y aportar su experiencia en la formación de los jugadores.

No es el primer mendocino en entrenar a Los Pumitas

La llegada de Guiñazú representa, además, un nuevo hito para el rugby mendocino, ya que se convierte en el tercer entrenador de la provincia en integrar la conducción de Los Pumitas. El primero fue Carlos Lupín Lizarraga, quien dirigió al seleccionado juvenil en 1993 y 1994, y luego Eduardo “Lali” Viazzo, al frente del equipo M21 en las temporadas 2005 y 2006.