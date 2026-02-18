Un mendocino fue detenido en la frontera por querer cruzar a Chile con un arma

Un mendocino de 56 años fue detenido cuando intentaba cruzar a Chile por la aduana de Los Libertadores con un revólver calibre 38 y una caja con balas. El hombre viajaba hacia Reñaca junto a su pareja y sus dos hijos menores para vacacionar.

Según trascendió, el procedimiento se registró durante un control de rutina realizado por personal de migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que inspeccionaba vehículos que cruzaban la frontera. En ese marco detectaron que el conductor transportaba un arma de fuego y proyectiles, elementos cuyo ingreso al territorio chileno no está permitido sin autorización especial.

Según informaron autoridades judiciales chilenas, el ciudadano mendocino de 56 años fue consultado durante el control sobre si trasladaba elementos prohibidos y reconoció que llevaba un revólver marca Bersa calibre 38 con seis municiones en el cargador y una caja adicional con 21 balas del mismo calibre.

Si bien el mendocino explicó que el arma estaba debidamente registrada en Argentina y presentó la documentación correspondiente, al estar prohibido el ingreso de armas sin permisos específicos, la Justicia ordenó la detención inmediata del hombre y el secuestro del arma y las municiones halladas en el vehículo.

Tras la detención, el mendocino fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el Ministerio Público lo imputó por tráfico de armas y municiones y por contrabando.

Durante la audiencia, la magistrada interviniente dispuso como única medida cautelar la obligación de firmar mensualmente ante la Justicia durante los seis meses que se extenderá la investigación. Cumplidos los trámites judiciales, el hombre recuperó la libertad y pudo continuar viaje hacia la costa chilena junto a su familia, aunque sin el arma, que quedó incautada como parte de la causa.