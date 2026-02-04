Un mal cada vez más presente: la Reina de la Vendimia de San Carlos contó que fue víctima de bullying durante su reinado

No caben dudas de que el bullying es uno de los grandes males de la actualidad. Tal es el alcance de esta problemática, que parece que nadie está exento de padecerla, incluso las reinas de la vendimia.

Así lo atestigua Virginia Gómez Coronel, vigente soberana vendimial de San Carlos, quien en diálogo con Radio Nihuil reveló que fue víctima de bullying tanto durante su etapa escolar como en los primeros meses de su reinado departamental.

Durante la entrevista, la joven de 21 años relató que los agravios fueron principalmente comentarios sobre su aspecto físico y su persona, los cuales llegaron a través de redes sociales.

En ese sentido, la soberana sancarlina calificó los comentarios como “horribles“, y recordó un episodio puntual que comentó en su momento con las otras reinas: “Justo les contaba a las chicas que había visto un mensaje hace poco, donde decían que devolviera mi corona porque no la merecía o porque supuestamente tenía problemas de salud mental“.

“Leía los comentarios y me miraba al espejo… y quizá empezaba a ver defectos que antes nunca había visto. Una se dice: ‘bueno, capaz sí, no tengo lo que otras personas tienen’”, señaló la joven.

Si bien la sancarlina aseguró haberse sobrepuesto emocionalmente a dichos agravios, reveló que no es la única con este padecimiento, ya que otras reinas sufrieron situaciones parecidas. En ese sentido, recalcó la necesidad de hacerle frente al bullying desde una perspectiva más amplia.

No es la primera vez en estos días que la vendimia y el bullying se relacionan, ya que Rosario Cabello, elegida Virreina Departamental de la Vendimia de Malargüe el pasado 7 de enero, renunció de manera indeclinable al cargo. Según expresó la representante de Río Grande, durante el proceso previo y el desarrollo de la elección vivió situaciones que afectaron su tranquilidad emocional. En ese sentido, mencionó la presencia reiterada de una persona ajena a la organización directa del evento, cuyos comentarios y comparaciones la hicieron sentir incómoda.

La iniciativa de la DGE para combatir el bullying en las escuelas

Fuera del ámbito vendimial, cabe recordar que la Legislatura de Mendoza aprobó un proyecto de ley presentado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE –Tadeo García Zalazar-, el cual incorpora la responsabilidad parental en casos de acoso escolar.

El proyecto se basa en principios como la “Responsabilidad parental y tutelar”, que reconoce el deber de cuidado de los adultos, y un “enfoque educativo y preventivo”, ya que las acciones previstas “no tienen como fin principal el castigo”, sino generar conciencia y proporcionar herramientas para la crianza. También incorpora la “Protección de las víctimas”, al señalar que responsabilizar a los adultos puede permitir “una intervención más rápida y efectiva”.

La principal novedad es la incorporación de una figura específica que apunta directamente a la responsabilidad de madres, padres o tutores cuando, tras ser notificados por la escuela o por áreas de protección de la infancia, no actúan ante situaciones de acoso escolar protagonizadas por un menor a su cargo.

En esos casos, la ley prevé sanciones económicas que pueden ser significativas: la multa va de 1.500 a 3.000 Unidades Fiscales (U.F.). Según lo que indica la Ley Impositiva aprobada para 2026, la UF tendrá un valor de $500, por lo que las multas irán desde los $750.000 a los $1,5 millones. Como alternativa, y dependiendo de la gravedad, también podrán aplicarse tareas educativas o comunitarias por hasta 30 días.

Cabe destacar que lo recaudado por estas multas se destinará a programas de prevención y asistencia de víctimas de bullying, así como a Bibliotecas Populares.