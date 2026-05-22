Un macrista criticó a ex PRO que están con Milei y los calificó de “chupamedias”

El diputado nacional del PRO Fernando de Andreis habló sobre la visita de Mauricio Macri a Mendoza, la reconstrucción del partido y la relación del espacio con el gobierno de Javier Milei. En una entrevista con Radio Mitre Mendoza, el dirigente aseguró que el PRO seguirá respaldando las reformas del oficialismo, aunque pidió “ponerle palabras a lo que falta” en la gestión libertaria.

De Andreis explicó que la llegada de Mauricio Macri a la provincia forma parte del ciclo “Próximo Paso”, una serie de encuentros regionales impulsados por el PRO para reorganizar el partido tras “dos años difíciles”. “Hay un espíritu muy lindo de muchos dirigentes que quieren volver a recuperar protagonismo”, afirmó.

Sobre la relación con Javier Milei, sostuvo que el PRO mantendrá el apoyo parlamentario al Gobierno porque “lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien”, aunque marcó diferencias con algunos sectores libertarios que cuestionan al expresidente.

“Sin el apoyo del PRO y de Macri difícilmente hubiesen ganado el ballotage y no hubiesen podido llevar adelante las transformaciones que vienen haciendo”, señaló. En ese sentido, criticó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que existe “una especie de campeonato de chupamedias con Milei”.

También retomó recientes dichos de Mauricio Macri sobre el estilo de liderazgo presidencial. “Hay que construir más que destruir”, remarcó, en referencia a las críticas que el exmandatario realizó sobre el perfil “emocional” del Presidente.

Pese a las tensiones, De Andreis descartó una ruptura con el oficialismo y aseguró que el respaldo al rumbo económico “no tiene fecha de vencimiento”. “No podemos ser funcionales al regreso del kirchnerismo”, sostuvo.

Consultado por la situación política mendocina, elogió al gobernador Alfredo Cornejo y dejó abierta la posibilidad de volver a construir acuerdos con el radicalismo. “Alfredo es un gran gobernador, veo muy bien la gestión en Mendoza”, afirmó.

Además, destacó la figura del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a quien definió como “un proyecto muy interesante dentro de las figuras de renovación del partido”.