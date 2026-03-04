Un legislador mendocino presentó una querella criminal contra Javier Milei: quién lo hizo y por qué

El diputado provincial José Luis Ramón, patrocinado por el abogado Jorge Agustín Vicchi, presentó una querella criminal ante la Justicia Federal contra el presidente Javier Milei por presuntos delitos de coacción, incitación a la violencia, injurias y violación de la Ley Antidiscriminatoria.

La acción judicial se fundamenta en declaraciones realizadas por el mandatario el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde —según el denunciante— profirió agravios y descalificaciones hacia legisladores y referentes de la oposición política y social.

José Luis Ramón sostuvo que las expresiones “trascienden el debate democrático” y las consideró amenazas y ataques al honor de representantes elegidos por el voto popular y de quienes sostienen posturas diferentes. A su vez, remarcó que la gravedad se acentúa por tratarse del jefe de Estado, quien tiene la responsabilidad constitucional de preservar el respeto institucional y la convivencia democrática.

“Los dichos del presidente no forman parte del debate democrático, sino que constituyen amenazas, incitación a la violencia y ataques al honor de representantes elegidos por el voto popular y de todo aquel que piense distinto”, manifestó José Luis Ramón.

“El presidente no puede utilizar su investidura para amedrentar ni estigmatizar a quienes piensan distinto. Cuando desde el Poder Ejecutivo se naturaliza la agresión, se vulnera el orden constitucional y se debilita la democracia”, expresó el legislador provincial.

En la presentación se pidió que se inicie una investigación penal, que se incorpore como prueba el video oficial del discurso junto con su versión taquigráfica y que, eventualmente, la causa sea elevada a juicio.