El futbolista argentino Lautaro Acosta fue denunciado por su pareja por una presunta agresión física. El jugador de Lanús fue expuesto en redes sociales el pasado miércoles.

La pareja del jugador señalo que sufre violencia de física, económica y psicológica por parte de Lautaro. Ella en sus redes compartió un testimonio respaldado de fotografías que demostraban la presunta agresión.

En este momento la causa la lleva el Juzgado N°10 de Lomas.

Denuncia contra el jugador

Ludmila, novia del futbolista del granate, subió un relato sobre sus vivencias al lado de Acosta. Esto decía la desgarradora historia:

“Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo”

“Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días. A mí ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llego a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita”.

“Una vez llego a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba”.

“Yo iba a la pieza de Beni -su hijo- y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le dé un poco de lástima para poder calmarse, pero eso no pasaba. El me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación arrastrando y así seguía torturándome. Me sentaba, me hacía que lo mire y que le conteste todo lo que me iba diciendo”.

“Me pegaba golpecitos en la cabeza o sopapos mientras me seguía diciendo barbaridades como ‘No ves que sos una mogoliquita’, ‘negra de mierda’, ‘puta’, ‘no te da la cabeza’. Eso es algo de todo lo que pase. Ni una cuarta parte. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mí y a mi familia”.

“Solo puedo decir que es el padre de mi hijo Benicio y jugador de fútbol del Club Atlético Lanús. Por favor pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos a dejó en la calle. Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo”.

🚨 #ALERTA | Lautaro #Acosta fue denunciado, nuevamente, por violencia de género



📌 La víctima es su pareja Ludmila, quien pidió ayuda a través de las redes y solicita una ‘medida cautelar’ urgente



📌 La causa la lleva el Juzgado de Familia N* 10 de Lomas



Vía @pampamonaco pic.twitter.com/awgx0gMZQ6 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) June 14, 2023

Qué dijo el club

El Club Atlético Lanús se pronunció al respecto al hacerse oficial la denuncia en el día miércoles. Desde la entidad deportiva aseguraron que van a ponerse a disposición de la Justicia.

Si bien todavía no se han tomado medidas contra Acosta, el club aseguró que seguirá el protocolo y proporcionará toda información o ayuda que se precise para esclarecer la causa.