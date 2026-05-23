Un jugador de Independiente Rivadavia quedó en la mira por presuntas apuestas deportivas

Independiente Rivadavia tiene un motivo para, al menos, estar alerta. En las últimas horas trascendió que la Conmebol abrió una investigación sobre uno de sus jugadores por una presunta manipulación de apuestas deportivas durante el empate ante Fluminense, partido disputado el pasado 6 de mayo en Mendoza, por el grupo C de la Copa Libertadores 2026.

El futbolista implicado es el mediocampista Tomás Bottari. Según se conoció, la investigación de Conmebol se inició luego de que llegara un informe en el que se detectaba un “volumen anormal” de apuestas en una casa de juegos de azar argentina relacionado con la tarjeta amarilla que recibió el jugador azul a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro todavía estaba igualado sin goles.

La Conmebol investiga a Bottari por presunta manipulación de apuestas (Foto: Instagram @tomybottari).

La jugada bajo análisis ocurrió cuando el volante interceptó con el brazo un pase de Rodrigo Castillo dirigido hacia Luciano Acosta. La acción derivó en una amonestación mostrada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

El reporte, difundido inicialmente por medios brasileños, puso el foco en que esa infracción representó la primera falta cometida por Bottari en el partido. Según los registros del encuentro, el futbolista de 25 años finalizó el duelo con apenas dos infracciones, ya que la segunda recién ocurrió a los 17 minutos del complemento.

Ahora, la Conmebol analiza si existió manipulación vinculada a apuestas deportivas, una conducta contemplada en el Código Disciplinario del organismo y que puede derivar en sanciones severas, incluyendo hasta cinco años de inhabilitación o incluso la expulsión de por vida de competiciones organizadas por la entidad sudamericana.