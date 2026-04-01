Un jugador de Huracán Las Heras recibió una grave acusación y el club lo desafectó del plantel

Este martes, Huracán Las Heras emitió un escueto comunicado en el que anunciaba que el jugador Luciano Ortega había sido desafectado del plantel profesional “tras un acto de indisciplina“. Así, sin brindar mayores detalles.

Sin embargo, con el correr de las horas una versión que comenzó a circular en redes aseguraba que el futbolista habría estado involucrado en un hecho de mayor gravedad de lo que se podía suponer en principio: tanto Ortega como su novia fueron señalados por haber agredido a una mujer durante un torneo de fútbol amateur.

De acuerdo a una imagen viralizada, el futbolista y su pareja, Magali Barbas, fueron acusados de haber golpeado a una mujer “a la salida de un partido de fútbol” en Algarrobal. Según palabras de la víctima, fue agredida porque “pensaron que estaba sacando” para avisarle Huracán que Ortega “estaba jugando en otro lado“.

En el texto difundido, se da cuenta de que el jugador del Globo estaba participando en un campeonato amateur, algo que por contrato no puede hacer. Junto al escrito, hay una foto del rostro de la mujer agredida, el cual presenta graves lesiones.

El descargo de la novia de Ortega

Cuando el hecho ya había escalado, Magali Barbas, la novia del jugador, publicó un extenso mensaje en sus redes, en el cual asumía la culpa de la agresión y desligaba a Ortega.

“Todo empezó cuando una persona se presentó en el lugar donde Luciano estaba jugando y lo filmó sin su consentimiento, enviando ese video al club“, asegura Barbas, quien explica que se intentó hablar con la mujer, que la abría agraviado.

“Sí, hubo una pelea. Y me hago cargo de mi reacción en ese momento, porque soy humana y reaccioné desde la bronca y la impotencia“, reconoció Barbas, quien a su vez aseguró que “Luciano no levantó la mano, no participó, no hizo absolutamente nada. Esto puede ser confirmado por personas que estaban presentes en el lugar“.

A su vez, Barbas aprovechó el descargo para asegurar que el futbolista había sido agredido por “un hincha de la barra brava de Huracán Las Heras, recibiendo golpes que le dejaron lesiones importantes“.

“Existían otras formas de actuar ante la situación, como tomar medidas dentro de lo deportivo o institucional, pero eligieron la violencia, y de eso nadie habla. Nadie muestra esa parte“, denuncia Barbas.

En su descargo, la novia del deportista asegura que no busca generar “más conflicto“, sino que hace la publicación para que “se escuche nuestra verdad“. “Solo pido respeto. Y que antes de juzgar, se conozcan las dos partes“, concluye el texto.