Un juez recorrió Almafuerte y rechazó el reclamo de casi 2.000 internos: qué denunciaban los reclusos

La Justicia rechazó este viernes el habeas corpus colectivo presentado en favor de cerca de 2.000 internos alojados en el penal Almafuerte I, en Cacheuta, el cual planteaba irregularidades dentro de la cárcel, entre ellas problemas de hacinamiento, falta de agua potable, deficiencias edilicias, escasez de elementos de higiene, restricciones en las visitas y dificultades en el acceso a la atención médica. La decisión la tomó el juez del Juzgado Penal Colegiado 2, Diego Flamant luego de recorrer personalmente el complejo penitenciario y verificar el funcionamiento del mismo.

Tras la inspección realizada esta semana en distintos pabellones del complejo, Flamant concluyó que “no se acreditó un agravamiento ilegítimo general y actual de las condiciones de detención”, por lo que resolvió rechazar el planteo colectivo.

Los argumentos de la decisión de la Justicia

En el fallo, el magistrado sostuvo que el habeas corpus correctivo “solo procede frente a agravios actuales, concretos y claramente acreditados” y remarcó que varias de las situaciones denunciadas ya habían sido regularizadas o no pudieron ser constatadas durante la recorrida.

Entre otros puntos, el juez verificó que el suministro de agua fría y caliente funciona con normalidad, que no había presencia de agua turbia y que los termotanques se encontraban operativos. También indicó que existe atención médica organizada por módulos, personal de enfermería permanente y un sistema de comunicación alternativo tras el retiro de celulares dentro del penal.

Otro de los planteos rechazados estuvo vinculado al uso de teléfonos celulares dentro de la cárcel. El juez consideró que la quita de dispositivos móviles no implicó una situación de incomunicación, ya que los internos cuentan con sistemas alternativos de contacto con abogados y familiares, además de un esquema de visitas presenciales semanales.

Pese al rechazo, el juez hizo algunas recomendaciones

Uno de los ejes centrales de la denuncia apuntaba a la sobrepoblación, ya que se señalaba que en algunos pabellones diseñados para 72 personas actualmente alojan entre 100 y 140 internos, situación que provoca que varios deban dormir en el piso por falta de colchones y camastros.

Si bien rechazó el habeas corpus, Flamant realizó una serie de recomendaciones al Servicio Penitenciario para mejorar las condiciones de alojamiento y funcionamiento de Almafuerte I.

Entre las medidas sugeridas, pidió reubicar internos según criterios de seguridad para aliviar la sobrepoblación, garantizar la provisión de mantas y colchones, ampliar la cantidad de camastros en un plazo de seis meses y agilizar el ingreso de visitas, especialmente durante el invierno.

Además, reclamó que se asegure el acceso igualitario a actividades recreativas, sanitarias y de apertura para el colectivo trans alojado en el complejo penitenciario.