Un juez inspeccionó Almafuerte tras las denuncias de los presos por “malas condiciones”

El juez Diego Flamant visitó este miércoles el Complejo Penitenciario Almafuerte tras la presentación de un hábeas corpus colectivo impulsado por detenidos que denunciaron presuntas condiciones precarias de alojamiento. El planteo judicial fue promovido por la abogada Elena Quintero y apunta a problemas vinculados con la sobrepoblación, el acceso al agua, la calefacción, la atención médica y las posibilidades educativas dentro del penal.

Durante la recorrida, Flamant entrevistó a internos de distintos sectores y mantuvo reuniones con referentes de los pabellones para conocer de primera mano las situaciones denunciadas. Además, ordenó una batería de informes al Servicio Penitenciario para determinar la capacidad real de cada módulo y verificar si existen sectores con hacinamiento o carencias estructurales.

Entre los puntos bajo revisión judicial aparecen el suministro y calidad del agua, el funcionamiento de la calefacción en medio de las bajas temperaturas y la entrega de elementos de higiene personal. También se pidió información sobre las demoras en la atención sanitaria y en la entrega de medicamentos, además del estado de implementación de una guardia médica permanente dentro del complejo.

La investigación judicial también alcanzó las condiciones de las visitas y la atención a las familias de los detenidos. Flamant solicitó detalles sobre las requisas, los tiempos de espera y las condiciones para quienes permanecen fuera del penal, incluyendo disponibilidad de sanitarios y espacios de resguardo. Según trascendió, el juez resolvería entre este jueves y viernes si hace lugar al hábeas corpus y dispone medidas concretas sobre las condiciones de detención en Almafuerte.