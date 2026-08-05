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michael salinas
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Un joven vistaflorino fue convocado para entrenar en el Seleccionado Argentino sub-16

El joven salido del fútbol tunuyanino y actualmente en Talleres tuvo la oportunidad de entrenar en el predio nacional

En los últimas días, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron la lista de convocados sub-16 para una jornada de entrenamientos que se llevaron a cabo durante el lunes, martes y miércoles de esta semana en el predio Lionel Messi en Ezeiza.

Lista en la que ingresó un joven oriundo del distrito de Vista Flores, Tunuyán y que tuvo su nacimiento deportivo en Los Lobitos de la misma localidad. Se trata de Michael Salinas, un chico que hoy en día se desarrolla en las inferiores de Talleres de Córdoba.

En esta experiencia, el joven tunuyanino compartió plantel con chicos oriundos de grandes equipos como River Plate, San Lorenzo, Independiente, Newell’s, Estudiantes, Rosario, Colón, Argentinos y Lanús. Además de que estuvo acompañado de algunos de sus conocidos de Talleres como Alejo Malatini, Matías Sánchez y Agustín Imoberdorf.

De esta manera, el chico empieza a cerrar una oportunidad muy grande bajo la dirección técnica de Facundo Quiroga.

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