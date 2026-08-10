Un joven tunuyanino fue nominado a uno de los premios más importantes del teatro musical argentino

En las últimas horas, decenas de publicaciones de gente de aparecieron en redes para felicitar a un joven actor que fue nominado a uno de los premios más prestigiosos dentro del teatro musical de nuestro país.

Se trata de Joaquín López Ganem, quien tuvo un importante papel en la obra realizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán para el ciclo de Vacaciones de Invierno. Y es que, este destacó enormemente en su representación de Hades en “Hércules, un musical en el Olimpo”.

De esta forma, Joaquín representará a Tunuyán, la obra y a sus compañeros en los Premios Hugo Federales; reconocido galardón que reconoce a los mejores musicales y artistas que se desarrollan fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento se desconoce que día se llevará a cabo la premiación, pero ya están disponibles todos los nominados y solo quedará esperar a que confirmen día y horario para este importante evento que coronar a este chico.