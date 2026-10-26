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VALLE GRANDE

Un joven se tiró al lago desde un paredón del dique en San Rafael

Aunque el muchacho logró salir nadando hacia la orilla, la maniobra representa un peligro por la altura y las condiciones del embalse.

Un joven protagonizó una peligrosa maniobra en el dique Valle Grande, en San Rafael, al arrojarse al agua desde lo alto del paredón. La secuencia fue filmada por personas que se encontraban en el lugar durante la tarde del domingo y generó sorpresa entre los presentes.

Según informó el medio local InfoYa, el muchacho subió hasta el borde de la estructura y se lanzó al embalse, mientras las cámaras registraban tanto el salto como la caída al agua. Tras el impacto, logró nadar hasta una de las orillas.

El episodio ocurrió en un contexto en el que el lago Valle Grande presenta un nivel de agua elevado. Sin embargo, esta condición no elimina los riesgos de saltar desde semejante altura, ya que pueden existir peligros vinculados con la profundidad, las corrientes y las características del sector.

Además, está prohibido bañarse en espejos de agua y cauces que no se encuentren habilitados para actividades recreativas. Las restricciones buscan prevenir accidentes y proteger la vida de quienes visitan estos espacios naturales.

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