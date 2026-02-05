Un joven mendocino fue convocado a la Selección Argentina Sub-17

La Selección Argentina Sub 17 dirigida por Diego Placente se empieza a preparar para el comienzo del Torneo de Jóvenes Promesas, de cara a esto desde la AFA presentaron la lista de convocados con una emocionante noticia para el fútbol mendocino y Godoy Cruz.

Y es que en ese listado de nombres apareció un jugador mendocino que viene dando de que hablar en las inferiores, se trata de Juan Ignacio López defensor de Godoy Cruz. De esta manera, el lateral izquierdo vivirá su segunda experiencia en el seleccionado nacional.

Convocatoria que es para el certamen que se desarrollará en Córdoba del 9 al 14 de febrero, habiendo partidos programados en los estadios La Boutique y en el centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli. Contando la participación de diez equipos: Selección Argentina, Talleres, Selección de Chile, Selección de Venezuela, Selección de Perú, Athletico Paranaense, Selección de Paraguay, Selección de Ecuador, Selección de Bolivia y Selección de Uruguay.

Dentro de este campeonato, cada equipo disputará cinco partidos, cuatro de fase de grupo y uno por definir su posición definitiva en el torneo. Las finales serán entre los primeros de cada zona y así consecutivamente hasta llegar al 9no y 10mo puesto.

Fixture de la Selección Argentina: