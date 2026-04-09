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Un joven fue víctima de un robo mientras trabajaba en una panadería de Tupungato

El joven fue víctima de un hecho delictivo mientras se encontraba trabajando y ahora la Policía investiga para recuperar lo robado

En la madrugada de este jueves 9 de abril, cerca de las 3, personal de la Policía debió atender un hecho delictivo en la calle México al 100 del departamento de Tupungato.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 denunciando un robo en dicha dirección, por lo que efectivos de la Comisaría 20 se acercaron al lugar.

Allí, un joven de 23 años comentó que estaba trabajando en una panadería, cuando autores ignorados le sustrajeron su motocicleta 125cc.

Ante esto, personal de seguridad realizó observaciones del lugar y comenzaron a investigar el hecho junto a la Oficina Fiscal.

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