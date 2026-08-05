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URGENTE

Un joven de 23 años desapareció en San Carlos y piden ayuda para dar con su paradero

El Ministerio Público Fiscal pidió la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Julio Moisés Navarro Rojas.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Oficina Fiscal Tunuyán-San Carlos, difundió un pedido de colaboración para localizar a Julio Moisés Navarro Rojas, de 23 años, quien permanece desaparecido desde el sábado 1 de agosto. Según la información oficial, fue visto por última vez cuando salió de su domicilio durante la tarde en la localidad de Chilecito, departamento de San Carlos.

De acuerdo con los datos aportados por las autoridades, el joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada y no posee tatuajes. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la ropa que vestía al momento de su desaparición.

La investigación continúa bajo la órbita de la Oficina Fiscal Tunuyán-San Carlos, mientras se realizan distintas tareas para intentar establecer su paradero. Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad para aportar cualquier dato que pueda resultar útil en la búsqueda.

Quienes cuenten con información o hayan tenido contacto con Julio Moisés Navarro Rojas en los últimos días deben comunicarse de inmediato al 911, con el fin de contribuir al operativo de búsqueda.

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