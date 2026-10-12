Un joven de 19 años lucha por su vida tras recibir una puñalada en el pecho en San Carlos: hay dos detenidos

Un joven de 19 años fue apuñalado en el pecho el domingo por la noche en el Loteo Moreno, en San Carlos, y debió ser trasladado de urgencia al hospital Victorino Tagarelli, donde fue intervenido quirúrgicamente. Por el ataque, la Policía detuvo a dos hombres, de 23 y 49 años, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Según el reporte policial, el episodio ocurrió cerca de las 21:10, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven con un cuchillo clavado en el pecho y en delicado estado de salud.

Tras la intervención del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde ingresó a quirófano. Según la última información oficial, permanecía en delicado estado de salud.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores aprehendieron a dos hombres, quienes fueron trasladados a una sede judicial para determinar su posible participación en la agresión.

Por el momento, las circunstancias del ataque son materia de análisis. La Oficina Fiscal dispuso la intervención de Policía Científica y la toma de declaraciones testimoniales para avanzar en la investigación.