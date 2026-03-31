Un intendente se rinde ante la minería y organizó una actividad para seguir bajando línea

La sala Cristoforo Colombo fue escenario este martes de un encuentro que reunió a más de 30 empresas locales, en una jornada centrada en la presentación del Plan Pilares, la estrategia provincial orientada a vencer la licencia social y avanzar con la megaminería en Mendoza.

El evento contó con la participación del intendente Diego Costarelli, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y representantes de la Fundación Pilares, encabezados por su presidente, Gustavo Rivarola. La iniciativa apunto a fortalecer el relato sobre economía provincial y la necesidad de diversificar la matriz productiva a través del desarrollo de la minería con estándares ambientales y sociales.

Durante la jornada, se destacó que Mendoza atraviesa una etapa clave, en la que confluyen un contexto nacional más ordenado y la decisión provincial de avanzar en el desarrollo minero con una mirada de largo plazo. En ese escenario, Godoy Cruz se quiere posicionar “como un actor estratégico al ser el primer municipio en generar un espacio de diálogo entre el sector público y privado”.

Desde el municipio señalaron que la minería a gran escala requiere ciudades preparadas, con infraestructura, logística y servicios adecuados. En ese marco, se impulsa un esquema de trabajo basado en tres ejes: la formación de talento con capacitación técnica acorde a las demandas del sector, el fortalecimiento del ecosistema empresarial mediante la articulación con cámaras y la integración con el Plan Pilares para generar impacto local.

Por su parte, Costarelli señaló que Mendoza enfrenta un proceso complejo pero con avances significativos. “Estamos frente a una transformación profunda. Hay una provincia que aún no hemos descubierto y este desarrollo nos permitirá alcanzarla”, afirmó. También subrayó la necesidad de fortalecer la articulación público-privada y anticipó proyectos para potenciar espacios como Arizu, donde se proyecta una convivencia simbólica entre la industria vitivinícola y la minería.

Desde la Fundación Pilares, Rivarola agradeció la convocatoria y resaltó el rol pionero de Godoy Cruz en el respaldo a la iniciativa. Asimismo, subrayó la importancia de promover una minería sostenible que genere beneficios para toda la provincia.

El Plan Pilares apunta a transformar el potencial minero en crecimiento concreto, en un proceso que busca consolidarse mediante la inversión, el conocimiento y el trabajo conjunto entre los distintos sectores.