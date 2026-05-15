Un intendente se quedó con el premio mayor en Rosario: quién es

La Municipalidad de Luján de Cuyo se convirtió en la gran protagonista de “La Noche de los Intendentes”, el encuentro más importante del país en materia de innovación y gestión pública organizado por la Red de Innovación Local, que reunió en Rosario a más de 800 líderes políticos, empresariales y sociales de toda la Argentina.

En una jornada histórica que convocó a gobernadores, intendentes, ministros, empresarios y referentes de la sociedad civil, la gestión de Luján de Cuyo fue la más premiada de toda la noche, consolidándose como una referencia nacional en modernización del Estado, innovación, planificación y transformación urbana.

Luján de Cuyo obtuvo diferentes galardones por su modelo de gestión innovadora y eficiente. El departamento recibió los sellos de Ciudad Circular, Ciudad de la Energía, Ciudad Planificada, Ciudad Digital y Eficiencia en las Finanzas Locales, además de la certificación “Ciudad Líder” en Gestión Eficiente.

El momento más importante de la noche tuvo a Esteban Allasino como protagonista, al subir al escenario para recibir el premio “Ciudad RIL”, la máxima distinción entregada por primera vez por la Red de Innovación Local y que reconoce a los gobiernos locales con mayor compromiso, capacidad de gestión y nivel de involucramiento dentro de la red.

Con este reconocimiento histórico, Luján de Cuyo fue consagrado como el modelo de gestión municipal más destacado e innovador de toda la Argentina. Según remarcó la comuna, estos reconocimientos ponen en valor un modelo de gestión basado en innovación, eficiencia municipal, planificación urbana y toma de decisiones con evidencia, que hoy posiciona al departamento como una referencia nacional.