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La Noche de los Intendentes
en rosario

Un intendente se quedó con el premio mayor en Rosario: quién es

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, se quedó con el premio más importante que entrega la Red de Innovación Local (RIL). Qué destacaron de la gestión.

La Municipalidad de Luján de Cuyo se convirtió en la gran protagonista de “La Noche de los Intendentes”, el encuentro más importante del país en materia de innovación y gestión pública organizado por la Red de Innovación Local, que reunió en Rosario a más de 800 líderes políticos, empresariales y sociales de toda la Argentina.

En una jornada histórica que convocó a gobernadores, intendentes, ministros, empresarios y referentes de la sociedad civil, la gestión de Luján de Cuyo fue la más premiada de toda la noche, consolidándose como una referencia nacional en modernización del Estado, innovación, planificación y transformación urbana.

Luján de Cuyo obtuvo diferentes galardones por su modelo de gestión innovadora y eficiente. El departamento recibió los sellos de Ciudad Circular, Ciudad de la Energía, Ciudad Planificada, Ciudad Digital y Eficiencia en las Finanzas Locales, además de la certificación “Ciudad Líder” en Gestión Eficiente.

El momento más importante de la noche tuvo a Esteban Allasino como protagonista, al subir al escenario para recibir el premio “Ciudad RIL”, la máxima distinción entregada por primera vez por la Red de Innovación Local y que reconoce a los gobiernos locales con mayor compromiso, capacidad de gestión y nivel de involucramiento dentro de la red.

Con este reconocimiento histórico, Luján de Cuyo fue consagrado como el modelo de gestión municipal más destacado e innovador de toda la Argentina. Según remarcó la comuna, estos reconocimientos ponen en valor un modelo de gestión basado en innovación, eficiencia municipal, planificación urbana y toma de decisiones con evidencia, que hoy posiciona al departamento como una referencia nacional.

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