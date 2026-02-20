Un intendente radical se vanagloria con las inversiones en su departamento

La Municipalidad de Las Heras, que administra Francisco Lo Presti salió a difundir datos de obra nueva tramitada y el dato que destacan es que creció un 245% en comparación con el período anterior y triplicó los metros cuadrados proyectados en el departamento.

El dato surge de un informe de la Dirección de Obras Privadas y Desarrollo Territorial del municipio, que atribuye el fenómeno a un escenario de mayor confianza inversora. Desde el área técnica señalaron que el incremento no responde a factores estacionales ni a variaciones nominales de precios, sino a una expansión real de la superficie constructiva.

En términos económicos, desde el municipio remarcaron que entienden que están ante un “cambio de paradigma”, vinculado a una mejora en la previsibilidad de las condiciones locales y a una respuesta concreta del sector privado frente a la actual gestión.

El crecimiento de la obra privada se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento productivo, con eje en el Parque Industrial de Las Heras. Allí, las inversiones privadas ya superan los 20 millones de dólares, generando un efecto multiplicador inmediato en la economía local: mayor demanda de materiales, incremento del empleo directo e indirecto y mejoras en infraestructura.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó el impacto de estos indicadores y subrayó la importancia de sostener políticas de apertura y simplificación administrativa. “Este crecimiento de más del doble en inversiones es la prueba tangible de que cuando un Estado municipal brinda reglas claras y previsibilidad, el sector privado responde. Seguimos agilizando y simplificando trámites para fortalecer el ecosistema necesario y que invertir en Las Heras sea la primera opción para mendocinos y extranjeros. El aumento en los metros cuadrados significa confianza y trabajo real para nuestros vecinos”, afirmó.

El informe técnico presentado por la Municipalidad, que seguramente no difundiría datos perjudiciales para la gestión, concluye que 2025 constituye un indicador sólido de consolidación económica para el departamento. Además, remarca que la capacidad administrativa para gestionar el volumen de expedientes tramitados demuestra que el municipio está preparado para acompañar el ritmo que exige el mercado.