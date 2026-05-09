Un intendente radical se metió en la discusión del 2027 y se la jugó por un candidato

La 45ª edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas quedó inaugurada oficialmente este miércoles al mediodía en el predio ferial de General Alvear, ubicado sobre calle 7 y ruta nacional 188. El acto fue encabezado por el intendente Alejandro Molero, quien aprovechó el evento para realizar definiciones sobre la situación económica del país, el presente del sector productivo y el escenario político con vistas a 2027.

Durante su discurso, Molero puso el foco en el desarrollo ganadero y productivo del sur mendocino, aunque también dejó una frase con fuerte contenido político al manifestar su intención de construir una fórmula junto al intendente capitalino Ulpiano Suarez.

“Me gustaría hacer una fórmula con Ulpiano Suarez”, expresó el jefe comunal alvearense en declaraciones realizadas al programa Noticiero Andino, en el marco de la tradicional celebración regional.

En ese contexto, Alejandro Molero planteó la necesidad de dar continuidad al proceso político iniciado en Mendoza por el frente Cambia Mendoza desde 2015, aunque sostuvo que el próximo desafío será avanzar hacia una etapa “superadora”, con una mirada “más federal y dialoguista”.

“En Mendoza es tiempo del Sur”, afirmó el intendente, al tiempo que destacó algunos aspectos de la política económica nacional. “Celebramos el modelo macroeconómico que ha llevado este actual gobierno nacional, de insertarnos con los grandes países del mundo, con Europa y con Estados Unidos”, señaló.

Sin embargo, también marcó diferencias respecto al impacto económico en las actividades locales. “Debo decir también que no aceptamos ni compartimos que rápidamente no se revitalice la microeconomía, que está sufriendo mucho”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que distintos sectores productivos todavía no perciben mejoras concretas. “Hay actividades como la agricultura, el comercio o parte de la industria que todavía esperan que estas condiciones impacten en la microeconomía”, expresó.

Finalmente, Molero insistió en la necesidad de sostener el modelo de gestión provincial impulsado por Cambia Mendoza y aseguró que trabajará “con alguien que le dé continuidad a un proceso en la provincia de Mendoza que fue sumamente favorable”.