El intendente Diego Costarelli participó de la puesta en funcionamiento de un nuevo Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) en el departamento. Esta vez, la instauración se realizó en el distrito Centro.

“El SAC es una herramienta que fortalece la prevención, mejora la capacidad de respuesta y cuida a vecinos, instituciones y comercios”, sostuvo el jefe comunal de Godoy Cruz que, como todos los oficialistas, hacen lo que pueden ante la creciente inseguridad, sin criticar el plan del Gobierno.

Desde Godoy Cruz remarcaron que “sólo durante 2025, el SAC incorporó 147 centrales en viviendas, sumando 2.692 nuevos vecinos al sistema, además de 30 escuelas públicas primarias y secundarias y 28 dependencias municipales. A ello se agregan 207 sensores lumínicos distribuidos en 15 plazas y 14 nuevos pulsadores instalados en comercios“.

La comuna remarca que, desde su implementación en 2021, el alcance del sistema se amplió de manera sostenida. En total, ya se instalaron 708 centrales domiciliarias que protegen a 17.860 vecinos, 35 escuelas y 30 dependencias municipales. También se colocaron 214 sensores en espacios públicos y 38 pulsadores antipánico en comercios.