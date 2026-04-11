Search
Instagram Facebook Twitter
alarma comunitaria GC
inseguridad

Un intendente radical salió a mostrar avances con el Sistema de Alerta Comunitaria

Godoy Cruz sumó dispositivos del Sistema de Alerta Comunitaria en el centro del departamento. Sirve para viviendas, comercios y escuelas.

El intendente Diego Costarelli participó de la puesta en funcionamiento de un nuevo Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) en el departamento. Esta vez, la instauración se realizó en el distrito Centro.

“El SAC es una herramienta que fortalece la prevención, mejora la capacidad de respuesta y cuida a vecinos, instituciones y comercios”, sostuvo el jefe comunal de Godoy Cruz que, como todos los oficialistas, hacen lo que pueden ante la creciente inseguridad, sin criticar el plan del Gobierno.

Desde Godoy Cruz remarcaron que “sólo durante 2025, el SAC incorporó 147 centrales en viviendas, sumando 2.692 nuevos vecinos al sistema, además de 30 escuelas públicas primarias y secundarias y 28 dependencias municipales. A ello se agregan 207 sensores lumínicos distribuidos en 15 plazas y 14 nuevos pulsadores instalados en comercios“.

La comuna remarca que, desde su implementación en 2021, el alcance del sistema se amplió de manera sostenida. En total, ya se instalaron 708 centrales domiciliarias que protegen a 17.860 vecinos, 35 escuelas y 30 dependencias municipales. También se colocaron 214 sensores en espacios públicos y 38 pulsadores antipánico en comercios.

ETIQUETAS:

Diego CostarellivecinosGodoy CruzviviendasGobiernocomerciosInseguridad

+ Noticias

piden medidas

Puesteros del sur en problemas: legisladores levantan la voz

Por: Redacción NDI

inseguridad

Un intendente radical salió a mostrar avances con el Sistema de Alerta Comunitaria

Por: Redacción NDI

El gasoil en Argentina se ubica entre los más caros de la región y encarece los costos del transporte

Por: María Orozco

CAUSA JUDICIAL

El abogado de Cacho Garay apuntó contra la Justicia por las demoras en el proceso y pidió que el caso se resuelva en un juicio

Por: Redacción NDI

PROPOFOL

Avanza la causa por la muerte del anestesista mendocino: las dos médicas involucradas habrían estado en su departamento tras su muerte

Por: Redacción NDI

TRAS 10 DÍAS VERTIGINOSOS

Aterrizaje exitoso: la tripulación de Artemis II regresó a la Tierra

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter