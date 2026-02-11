Un intendente radical respaldó a Cornejo después de denunciar el video fake

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, salió por redes sociales a bancar al gobernador Alfredo Cornejo. El mandatario denunció la manipulación de un video con información que, asegura, es maliciosa en medio de su gira por Europa.

El posteo del jefe comunal capitalino se da luego de que Cornejo anunciara que denunció en la justicia el hecho. “El video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado. No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada. Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia“, había dicho el Gobernador al respecto.

Para el intendente de la Ciudad de Mendoza, debe caer “todo el peso de la ley” sobre quienes “usan la mentira la manipulación y el agravio para atacar la investidura y el honor del gobernador, atentando al mismo tiempo contra la institucionalidad de Mendoza”.

“Estos comportamientos que implican un uso malicioso de la tecnología, y que deben investigarse, no son compatibles con la identidad de una provincia fundada en los valores del esfuerzo, el trabajo y la verdad”, cerró el intendente.