Un intendente propone reformar la coparticipación para medir cuánto aporta cada municipio

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, puso sobre la mesa un cambio profundo en el esquema de coparticipación municipal al proponer que el reparto de fondos contemple cuánto aporta cada departamento a la economía provincial. La iniciativa busca modificar un sistema vigente desde 1996 (con una actualización parcial en 2024) que, según el jefe comunal, ya no responde a la realidad actual.

La propuesta plantea una nueva fórmula de distribución en la que el 40% de los recursos se asigne según la población, el 30% por eficiencia fiscal y el 30% restante por aporte al Producto Bruto Geográfico (PBG) (indicador que mide la riqueza generada por cada municipio). De esta manera, se incorporaría por primera vez el peso de la actividad económica local como criterio central.

Actualmente, el esquema distribuye los fondos con un 25% en partes iguales, un 65% según la cantidad de habitantes y un 10% mediante un coeficiente de equilibrio (creado para compensar desigualdades entre departamentos). Para Suarez, este modelo representa una “involución” (según su análisis), al no premiar el esfuerzo fiscal ni el desarrollo productivo.

El intendente sostiene que el objetivo es avanzar hacia un sistema “más virtuoso”, que reconozca el esfuerzo de los municipios que generan recursos y administran con eficiencia, sin dejar de lado el equilibrio territorial (para evitar que los departamentos más chicos queden relegados). En ese sentido, también remarcó que Mendoza cuenta con buenos niveles de distribución primaria (es decir, cuánto recibe cada municipio del total de recursos provinciales).

Para evitar conflictos políticos, la iniciativa contempla una transición gradual: los nuevos criterios se aplicarían solo sobre fondos incrementales (es decir, recursos adicionales a los actuales), garantizando que ningún municipio reciba menos dinero que en la actualidad mientras se implementa el cambio.